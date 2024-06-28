Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı, gösteri yasağı getirildi - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı, gösteri yasağı getirildi

Fransa'nın kolonisi Yeni Kaledonya'da, seçimlerde etkisizleştirmek için anayasal reforma karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının tutuklanmasının ardından sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ayrıca, hafta sonu gösteri düzenlenmesi de yasaklandı. Yeni Kaledonya'da çıkan olaylar sonucunda gözaltına alınanların sayısı 1520'ye yükseldi. Fransız hükümeti, anayasal reform girişimini askıya alırken, yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek reformun kabul edilmesi gerekiyor.

28.06.2024 18:07
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Fransa erken seçime giderken Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağını 8 Temmuz'a kadar uzattı ve hafta sonu gösteri düzenlenmesini yasakladı.

Fransız yönetimi, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırlandığı ileri sürülen anayasal reforma karşı çıkan bağımsızlık yanlılarını tutuklamasının ardından, Ada sakinlerine yönelik ek kısıtlayıcı önlemler aldı.

Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliğinin yayımladığı bildiriye göre, 20.00 - 06.00 saatlerinde geçerli olan sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Fransa'da, seçmen erken genel seçimin ilk turu için 30 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken yönetim ise Yeni Kaledonya'da 29 Haziran saat 06.00'dan 30 Haziran saat 20.00'ye kadar gösteri yapılmasını yasakladı.

Öte yandan, Fransız hükümetinin Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reform girişimine karşı Ada'da bağımsızlık yanlılarının başlattığı olaylar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 1520'ye yükseldi.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da çıkan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız parlamentosunun iki kanadının toplandığı kongrede kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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