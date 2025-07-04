Yeni Kaymakam Özderin\'e Ziyaretler Devam Ediyor

Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Enver Özderin'e ziyaretler sürüyor.

Özderin, makamında Belediye Başkanı İhsan Talay, Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş, İl Genel Meclis Üyesi Volkan Ertan ve Pınarhisarspor Kulüp Başkanı Tayfun Uysal'ı kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özderin, Pınarhisar'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için tüm kurumlar ile iş birliği halinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Özderin, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, köy ve mahallelerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müzik kursları açılacak

Pınarhisar Belediyesince açılacak müzik kursları kayıtları başladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yaz tatilinde olan öğrenciler için müzik kursları açacaklarını belirtti.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında piyano, keman ve gitar kursları için kayıtların alındığını ifade eden Talay, başvuruların Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul edildiğini kaydetti.

Talay, kurslarda kontenjan sınırlaması olduğunu belirterek, öğrencilere biran önce kayıt yaptırması önerisinde bulundu.