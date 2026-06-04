Yeni Kiraz Fidanları Dağıtıldı

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Yeniden Hayat Bulan Kiraz Bahçeleri Projesi" kapsamında Gölçayır Mahallesi'nde kiraz fidanı dağıtıldı.

Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Akşehir'in coğrafi işaretli ürünü olan kirazın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İlçede yaklaşık 15 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını ifade eden Önder, değişen iklim koşulları ve yaşlanan bahçeler nedeniyle üretimde yenilikçi adımların gerekli hale geldiğini söyledi.

Önder, proje kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde 5 dekarlık alanda 4 üreticiyle demonstrasyon bahçeleri kurulacağını belirterek, iklim şartlarına uyumlu, hastalıklara dayanıklı, pazar değeri yüksek yeni kiraz çeşitlerinin verileceğini kaydetti.

Projenin hedefinin kiraz üretiminde verimliliği artırmak, modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Önder, kurulacak örnek bahçelerin yeni çeşitlerin performansını ortaya koyacağını ifade etti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, tarımın ilçe ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekerek, üreticilerin değişen iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Programa Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Tosun, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü İsmail Demirtaş, KOP Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir İlçe Başkanı Murat Yıldız, kurum temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.