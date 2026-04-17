Yeni Kolluk Takip Sistemi Kuruldu

17.04.2026 14:10
Kolluk Gözetim Komisyonu, Türkiye'de şikayetleri izleyen ortak bir kayıt sistemi geliştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Ali Çelik, komisyonun ortak bir kayıt sistemi ve yazılım altyapısı geliştirerek Türkiye'de kolluk birimlerini ilgilendiren ve şikayete konu olan tüm hususların izlenebileceği kapsamlı bir takip mekanizması oluşturduğunu söyledi.

Kolluk Gözetim Komisyonunun Eskişehir'deki toplantısı Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu toplantı salonunda Bakan Yardımcısı Çelik'in başkanlığında yapıldı.

Çelik, toplantıda, komisyonun 2016 yılında kanunen kurulduğunu, teşkilatlanma sürecinin ardından 2019 yılından itibaren fiilen faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Komisyonun birçok ilde toplantılar gerçekleştirdiğini belirten Çelik, bu toplantılarla hem kamuoyunu bilgilendirmeyi hem de komisyonun görev alanına ilişkin farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ali Çelik, Eskişehir'de düzenlenen program kapsamında komisyonun görev alanına giren konuların değerlendirileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Devletimizin ve komisyonumuzun oluşum sürecinde hayata geçirilen birçok mekanizma bulunmaktadır. Hepimiz, ortak yaşamın güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bazı özgürlük alanlarımızı, hukuk çerçevesinde devlet otoritesine devretmekteyiz. Devlet de kurumsal yapısı içinde bu yetkileri kullanırken özgürlük ile güvenlik arasında hassas bir denge gözetmek zorundadır. Toplumun her kesimini, özellikle de en zayıf halkalarını hak ve hukuk bakımından koruyan bir sistemin inşası için güçlü bir yapılanma ve organizasyon gerekmektedir. Bu yapının en temel unsurlarından biri de vatandaşın günlük hayatta en sık karşılaştığı kolluk kuvvetleridir."

Kolluk personelinin görevlerini nezaket, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, vatandaşların da hem kendi haklarına hem başkalarının özgürlük alanlarına saygı göstermesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

Çelik, komisyonun, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla ortak kayıt sistemi ve yazılım altyapısı oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz ortak bir kayıt sistemi ve yazılım altyapısı geliştirerek Türkiye'de kolluk birimlerini ilgilendiren ve şikayete konu olan tüm hususların izlenebileceği kapsamlı bir takip mekanizması oluşturmuştur. Bugün ilçelerde kaymakamlıklar, valilikler ve il idare kurulları bünyesinde, merkez teşkilatında ise Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nezdinde Kolluk Gözetim ve Denetim Komisyonu birimleri kurulmuştur."

"Şikayetler kayıt altına alındığı andan itibaren izlenip takip ediliyor"

Bu yapı sayesinde her türlü şikayetin Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde anında kaydedildiğini bildiren Çelik, "Şikayetler kayıt altına alındığı andan itibaren süreçler şeffaf biçimde izlenmekte ve takip edilmektedir." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çelik, Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kolluk personelinin vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptığını belirterek, yıllık ortalama 60 bin civarında kolluk şikayeti bulunduğunu ve bunlara ilişkin soruşturmalar açıldığını ifade etti.

Soruşturmaların gecikmeden ve somut gerçeklik ortaya çıkarılacak şekilde yürütülmesinin hedeflendiğine değinen Çelik, "Bunun için soruşturmacılarımız ve müfettişlerimiz görevli. Bu müfettişlerimiz marifetiyle yaklaşık 60 bin dosyanın 50 bine yakını sonuçlandı, yüzde 18 civarında dosya ise henüz sonuçlandırılmadı." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

