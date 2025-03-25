Yeni LNG ile Çalışan Araç Taşıyıcı Gemi Teslim Edildi

SHANGHAİ, 25 Mart (Xinhua) -- Çinli Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi, çift yakıtlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalışan ve 8.600 CEU (araba eşdeğer birim) kapasiteli araç taşıyıcı gemiyi, işletecek olan şirkete teslim etti.

Pazartesi günü teslim edilen 199,9 metre uzunluğunda, 38 metre genişliğinde ve 14,8 metre derinliğindeki Wenjingkou adlı gemi, Çinli bir araştırma enstitüsü tarafından bağımsız olarak geliştirilip tasarlandı.

Gemide otomobil, kamyon ve otobüs dahil olmak üzere çeşitli otomobil türlerinin verimli şekilde yüklenip boşaltılmasına olanak sağlayan 14 araç güvertesi bulunuyor. Yaklaşık 75.000 metrekare olan toplam güverte alanı, yaklaşık 11 standart futbol sahasına eşdeğer.

Wenjingkou gemisi, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin iştiraki olan Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi tarafından Çin Gemi İnşası Ticaret Şirketi ile işbirliği içinde inşa edildi.

Wenjingkou'yu işletecek olan Guangzhou Yuanhai Otomobil Taşımacılığı Şirketi Başkan Yardımcısı Liu Yunwu, geminin güç verimliliğini önemli ölçüde artıran ve operasyonlar sırasında karbon emisyonları ile kirletici maddeleri azaltan gelişmiş bir LNG çift yakıtlı güç sistemi ile donatıldığını söyledi.

Wenjingkou, ilk operasyonel seferinde Shanghai'dan İngiltere'deki Bristol, Belçika'daki Zeebrugge ve Almanya'daki Bremerhaven gibi büyük Avrupa limanlarına 5.700'ün üzerinde ticari ve mühendislik aracı taşıyacak.