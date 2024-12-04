Yeni Mide Balonu Kilo Vermeye Yardımcı Olabilir - Son Dakika
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Yeni Mide Balonu Kilo Vermeye Yardımcı Olabilir

MIT, yemekten önce şişirilip sonra indirilebilen bir mide balonu geliştirdi, kilo kaybı sağlıyor.

04.12.2024 12:25
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LOS ANGELES, 4 Aralık (Xinhua) -- ABD'li araştırmacılar, kilo vermeye yardımcı olabilecek yeni bir tür mide balonu tasarladı.

Salı günü yayımlanan yeni bir araştırmaya göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) mühendisleri tarafından geliştirilen yeni balon, aşırı yemeyi önlemek için yemekten önce şişirilip daha sonra ise indirilebiliyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışma, balonun yemekten önce şişirilmesiyle hayvanların gıda alımının yüzde 60 oranında azaldığını ortaya koydu.

Device dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu tür bir müdahale, gastrik bypass ameliyatı gibi daha girişimsel tedavileri almak istemeyen ya da kilo verme ilaçlarına iyi yanıt vermeyen kişilere bir alternatif sunabilir.

MIT'te makine mühendisliği bölümünde doçent ve Brigham and Women's Hastanesi'nde gastroenterolog olan çalışmanın kıdemli araştırmacılarından Giovanni Traverso, "Asıl önemli olan yemeklerden hemen önce şişirilebilen ve açlık hissetmemenizi sağlayan böyle dinamik bir balonun var olması. Öğünler arasında da söndürülebiliyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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