Yeni Park Projesi ve Sosyal Tesis Ziyareti - Son Dakika
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Yeni Park Projesi ve Sosyal Tesis Ziyareti

Yeni Park Projesi ve Sosyal Tesis Ziyareti

Ferizli Kaymakamı, Çamlık Tepesi'ni ziyaret etti; Serdivan'da yeni park projesi için ihale yapıldı.

30.09.2024 16:46
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Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, belediyeye ait Çamlık Tepesi Sosyal Tesisleri'ni gezdi.

Belediye Başkanı Mehmet Ata'dan bilgi alan Balcı, tesislerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ata da sosyal tesislerde günde ortalama 600 kişinin ağırlandığını belirterek, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yazlık Mahallesi'ne yeni bölgesel park yapılacak

Serdivan Belediyesi, Yazlık Mahallesi'nde yeni bölgesel park projesini hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasır Sokak güzergahında 5 bin 750 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek bölgesel park için yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Üç firmanın teklif verdiği ihale, kısa sürede sonuçlandırılarak çalışmalara başlanacak. Proje kapsamında 265 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu yolu, oturma grupları, farklı türlerde ağaçlandırma, çocuk oyun grubu ve modern aydınlatma sistemi tasarlandı.

Hayata geçirilecek yeni parkta vatandaşlar hoşça vakit geçirirken, çocuklar güvenli bölgede oyun oynayıp sosyalleşme imkanı bulacak.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, yeni parkta Anadolu'nun kadim bahçe kültürünü bilimsel ve yenilikçi bakış açısıyla yeniden yorumlayıp vatandaşlara rekreasyon ve dinlenme alanlarında nefes alabilecekleri atmosfer sağladıklarını belirterek, "Doğayla iç içe, sakin ve keyifli ortam sunarak hemşehrilerimizin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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