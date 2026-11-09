YENİ Parti'de Parti Meclisi 150 üyeye çıkarıldı, karar tüzüğe eklendi - Son Dakika
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YENİ Parti'de Parti Meclisi 150 üyeye çıkarıldı, karar tüzüğe eklendi

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YENİ Parti\'de Parti Meclisi 150 üyeye çıkarıldı, karar tüzüğe eklendi
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YENİ Parti\'de Parti Meclisi 150 üyeye çıkarıldı, karar tüzüğe eklendi
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YENİ Parti Kurucular Kurulu, 80 üyeli Parti Meclisi'nin 150 üyeye çıkarılmasını onayladı; hüküm tüzüğe geçici olarak eklendi. Hafta sonu yapılacak 1'inci Olağan Kurultay'da belirlenecek 150 kişilik Parti Meclisi, yasama, örgüt ve politika geliştirme gruplarından oluşacak.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Kurucular Kurulu'nda 80 üyeli Parti Meclisi'nin 150'ye çıkarılması onaylandı. Hafta sonu yapılacak 1'inci Olağan Kurultay'da belirlenecek 150 kişilik Parti Meclisi; yasama grubu, örgüt grubu ve politika geliştirme grubu olmak üzere üç gruptan oluşacak.

YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu ve PM toplantıları, bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. 14-15 Kasım'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlenecek 1'inci Olağan Kurlutay öncesinde son kez yapılan toplantılar yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda 80 üyeli Parti Meclisi'nin 150 üyeye çıkarılmasına ilişkin hüküm, Kurucular Kurulu kararıyla parti tüzüğüne eklendi.

PM ÜÇ GRUBA AYRILACAK

Alınan bilgilere göre bu karar, tüzüğe geçici olarak eklendi. Bir kurultay dönemi boyunca 150 kişi olacak PM, kendi içerisinde üç gruba ayrılacak. Buna göre; mevcutta 80 olan PM'nin içindeki milletvekilleri, PM'nin "parti yasama grubu"nu oluşturacak. "Parti örgütü grubu" başlığıyla tüzüğe eklenen ikinci grup, parti örgütünün vereceği isimlerden oluşacak. 150 kişilik PM'nin içindeki son grup ise "politika geliştirme grubu" olarak belirlendi. Parti örgüt ve politika geliştirme gruplarının sırasıyla 40 ve 30 kişiden oluşması bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ OLMYAN İLLERDEN TEMSİLCİLER

PM listesinin dağılımı yaş, meslek, cinsiyet ve demografik özellikler bakımından kapsayıcı olacak. PM'de ayrıca YENİ Parti'nin milletvekili bulunmayan illerden temsilciler olması bekleniyor.

Özel'in 150 kişilik PM kararını toplantıda, "Zor bir süreçte büyük sorumluluk aldınız. Bunu unutmayacağım. Bu sebeple hepinize yine PM'de görev vermek istiyorum" şeklinde gerekçelendirdiği öğrenildi.

YENİ ÖRGÜTLENME MODELİ VE ŞEFFAFLIK TÜZÜĞE EKLENDİ

Toplantıda YENİ Parti'nin "yeni örgütlenme modeli" kapsamında oluşturulan mahalle meclisleri ve mahalle temsilcilikleri de tüzüğe eklendi.

Ayrıca "Etik, Şeffaflık ve Çıkar Çatışması" başlığı da tüzüğe eklendi. Bu madde kapsamında parti görevleri kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanılamayacak, parti yöneticileri ve seçilmişleri mal varlığı bildiriminde bulunacak, hediye ve bağışlarla ilgili şeffaflık esas olacak ve tüm bu süreçleri denetlemek üzere bir Etik Kurul oluşturulacak.

Edinilen bilgiye göre, genel başkana PM'de bulunmayan en fazla beş ismi MYK'da görevlendirme yetkisi de verildi.

Özel, toplantıların ardından MYK'sını topladı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde üç toplantının gündemine ilişkin saat 14.00'te basın toplantısı yapacak.

Kaynak: ANKA
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