YENİ Parti\'den Başarır, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'Bu karanlık geçecek\' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Bu karanlık geçecek. Hak ve hukuk mücadelesini halkla birlikte kazanacağız" diyerek tepki gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah da şafak vakti halkın haber alma hakkına, HALK TV'ye kayyım atandı! Niye? Çünkü kanun tanımıyorlar. Çünkü üzerini örtmeleri gereken gerçekler var. Çünkü korkuyorlar. Ama bu karanlık geçecek. Hak ve hukuk mücadelesini halkla birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.