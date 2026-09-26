YENİ Parti\'den Emre, eski Bakan Kaya\'nın 1 milyar 344 milyon TL çektiğini iddia etti

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında 63 milyon TL tutarında Özata Denizcilik hisseleri aldığını, 16 Eylül'deki fon krizi başlamadan hemen önce eylül ayı için yaklaşık 20 kat kazanarak 1,34 milyar TL para çektiğini iddia etti. Kaya'nın eşinin de benzer kazançlar elde ettiğini savunan Özel, işlemlerin yapıldığı Türkiye uzantılı bir hesap numarasını da paylaşarak, "Dün Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden o emeklinin hakkı hukuku ne olacak? TÜİK rakamlarına göre her 100 çocuktan 32'si yatağa aç giriyor. Siz karı koca bir kalemde iki milyar vurgun yapıyorsunuz' ifadesini kullandı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Bahçelievler 1. İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"BİZDEN İSTENDİ Kİ SARAYIN CİCİ MUHALEFETİ OLALIM"

"Hepinizle çok zorlu yollardan geçtik. Bizden istendi ki sarayın cici muhalefeti olalım, sesimizi çıkarmayalım bize bıraktıkları alanda oyalanalım. İktidar için asla ve asla bir alternatif olarak ortaya çıkmayalım. Biz sizlerle, vatandaşlarımızla bize biçilen bu gömleği yırttık attık el birliğiyle. Bizi iktidar yürüyüşümüzden döndürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Türkiye'nin birinci partisi olduktan sonra önce yargı operasyonlarıyla halka hizmet etmemizi engellemek amacıyla belediye başkanlarımızı tutukladılar, belediyelere operasyon yaptılar. En sonunda mutlak butlan diye bir garabet ortaya çıkardılar. Yıllar önce yapılan kurultayı iptal edip bizi yolumuzdan döndürmek istediler. Biz sizlerle Anka Kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Halkın iktidarı için daha güçlü şekilde yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Sizlerle YENİ Partiyi kurduk. Millet bize yeni parti kurun bütçesini veririz, üye oluruz, destek oluruz dedi. Her türlü desteği verdi.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BU UYGULAMANIN İLK GÜNÜ"

Yıllardan beri nerede ilçe kongresi, il kongresi yapsak, nerede tüzük değişikliği söz konusu olsa bizden istediğiniz birinci madde ilçe başkanı, il başkanı hatta genel başkan tüm üyelerle seçilsin. Biz diyorduk ki bunun için Siyasi Partiler Kanunu'nda engel var. YENİ Parti olarak bunu bir temayül yoklaması şeklinde kendi içimizde yapalım, yasadan kaynaklı tüm seçimleri ayriyetten gerçekleştiririz dedik. Bugün de Türkiye'nin birçok yerinde devrim niteliğinde yaptığımız bu uygulamanın ilk günüdür tarihi altın harflerle geçecektir. İstanbul'da 26 ilçe belediyesi almıştık. Ama içimizde ukde kalan yerlerden biri Bahçelievler'di. İnşallah Bahçelievler de bir dahaki yerel seçimde YENİ Partinin belediye başkanı tarafından yönetilir.

"BAKALIM KİM VATAN HAİNİYMİŞ"

İçinde bulunduğumuz çeyrek asırlık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında görmediğimiz kötülük, yolsuzluk tipi kalmadı. En sonunda bir dolandırıcılığa başvurdular. Milyonlarca insanı kendi kurdukları tuzağa düşürdüler. Borsa yoluyla dolandırdılar. Bu vurgunun merkezinde Adalet ve Kalkınma Partisi vardır. Bunu yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hakiki öz evlatlarıdır. Tutuklananlara bir bakalım. Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan, Diyanet, Milli Eğitim ve en son Başbakan Başdanışmanlığı yapmış. 19 Mart'ta Genel Başkanımızın çağrısıyla boykot yaptığımızda bizleri vatan haini ilan etmişti. Bakalım kim vatan hainiymiş? Yurt dışına milyarlarca dolar para kaçıran Pusula Portföy'ün 28 yaşındaki sahibi Mustafa Yıldız. 2021 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyesi. Tera Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin. Sabahtan akşama kadar iktidarın her dediğini öven Sabah gazetesinde köşe yazar. Bir başka yönetici Kerem Alkın, iktidara yakın bir vakıf üniversitesinde rektör.

"10 AY BOYUNCA NEDEN KİMSE BU İŞLEMLERİ DURDURMASI İÇİN BİR ŞEY YAPMAMIŞ"

Hemen hemen hepsinin merkezinde iktidar, iktidar ortakları, çıkar ortakları. Çeyrek yüz yıllık iktidar döneminde kendi vatandaşına biber gazını reva gördüğünü gördük. Kendi vatandaşının hukukunu bir kenara koyarak sudan sebeplerle cezaevine attıklarını gördük. Deprem oldu yaraları sarmak yerine çadırları sattıklarını gördük. Bu ekonomik kriz içerisinde bin bir zorlukla üç kuruş biriktirip borsada çok kazandırıyor vaadiyle iktidar tarafından reklamı yapılan o şirketlere tuzağa düşürüldüğünü gördük. Bu şirketler 10-20 kişilik kapalı fonlardan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük holdinginden daha fazla değeri var. Kaç kişi çalışıyor? 250 kişi. Örnek vermek gerekirse mesela holdinglerden biri. 2025 yılında 46 liradan halka arz oluyor. 20 ayda 46 liradan dört bin liraya çıkıyor hisse senedinin tanesi. Hiçbir üretimi yok. Bunun gibi onlarca şirket. Biz bu durum ortaya çıktıktan sonra Genel Merkezimizde etraflıca ekonomistlerle tartıştık. Belgeleri getirttik, inceledik. Bu açıklananlar daha bir şey değil. Sizin içinizde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde bakanlık yapmış isimler düzeyinde var mıdır acaba soruşturma kapsamında ismi geçen, soruyoruz dedik. Maliye Bakanı'yla SPK Başkanı ta 10 ay önce şüpheli işlemler olduğunu söylemiş. 10 ay boyunca neden kimse bu işlemleri durdurması için bir şey yapmamış? Faaliyetine izin vermiş. Çünkü kendi paraları, eşlerin, dostların paraları var. Onları çekmek istiyorlar.

"PEKİ BU HANIMEFENDİ NE YAPMIŞ? 8 NİSAN'DA BAŞLIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu an görevde. Fatma Betül Sayan Kaya. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani yoksul çocukların, şiddet gören kadınların, zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bakan. Şimdiki görevi ne? Sosyal Politikalar Başkanı. Partide de aynı görevi yapsın diye getirmişler. Peki bu hanımefendi ne yapmış? 8 Nisan'da başlıyor. Bakın 255 liradan Özat hisseden 250 bin adet almış. Eylül ayına geldiğinde bunu 4 bin 482 liradan satmış. 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon çekmiş dört ayda. Şimdi bu ülkede bakanlık, milletvekilliği yapmış. Yetmemiş size bu. Türkiye'de hangi işe para yatırsanız 20 kata yakın normal bir kar olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri. İlyas Kaya hanımefendinin eşi. Kendi tek başına da yapmamış. 255 liradan 150 bin adet hisse almış. 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin yatırmış. 826 milyon çekmiş. Ana hisse Özat iki tane daha bunlara nispeten az hisse aldıkları yer var. İşlem 8 Nisan'da başlamış. 16 Eylül olmadan Eylül ayı içerisinde birileri kulağına fısıldamış peş peşe bu paraları çekmişler.

"SİZ KARI KOCA BİR KALEMDE İKİ MİLYAR VURGUN YAPIYORSUNUZ"

4-5 beş ayrı işlemde dördü Türkiye uzantılı hesap numarası, bir tanesi Türkiye uzantılı EFT. Bir örnek olsun hesap numarasında söyleyeyim. Şimdi ne söylesek inkar ediyorlar ya. Hesap numarasını da söyleyelim. TR1000 203 0000 8374 004 00 0001 var sonunda. Hesap numarasından biri. Kime neyi anlatalım? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşların gözünü açması için daha ne anlatalım? Biz size anlatıyoruz işte. Rakam veriyoruz ve siz milyonlarca gariban insanı dolandırdınız. Biz diyoruz ki asgari ücretli 28 bin lirayla nasıl geçinsin? Emekli 23 bin lirayla nasıl geçinsin? Kaynak yok diyorlar. Yokmuş değil mi kaynak? Dün Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden o emeklinin hakkı hukuku ne olacak? Genel Başkanımızla illere ziyaretlerde bulunuyoruz. İşsizlerin, emeklinin, çocuklu insanların hali. Sosyal Politikalar Başkanı neyle ilgilenecek? Bugün TÜİK rakamlarına göre her 100 çocuktan 32'si yatağa aç giriyor. Gelişim bozukluğu yaşıyor. Yetersiz beslenmeden ötürü. Siz karı koca bir kalemde iki milyar vurgun yapıyorsunuz.

"BELKİ DE İLGİLİ KİŞİ DİYECEK Kİ BEN YANARSAM BEN DE SİZİ YAKARIM. BEN DE BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM"

Daha çok şeyler çıkacak. Emin olun bu ülkenin dürüst, namuslu işini yapan memurları var. İsyan ediyorlar. Ortaya delilleriyle, belgeleriyle koyduk. Şimdi bakalım ne olacak? Belki ilgili kişi diyecek ki 'Ben yanarsam ben de sizi yakarım. Ben de bildiklerimi anlatırım'. Biz YENİ Parti olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Her hafta irdelemeye çalışmaya devam edeceğiz. 131 fonun tasfiye sürecinin kronolojisini gecikme nedenlerini, izinlerini, göz yumanlarını, altında imzası bulunanları, MASAK'taki yetkililerin bütün hepsinin hangi işlemler yaptığını geçmişten bugüne takip edeceğiz. Zamanı geldikçe ifşa etmeye devam edeceğiz.

Kurulduğu günden bugüne kadar bu denli büyüyen hiçbir siyasi parti olmamıştı Türkiye'de. Hep birlikte rekor kırdık. Bu rekorları yılbaşına kadar tazeleyeceğiz. Milyonlarca üyeye ulaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ettiği şekilde temiz insanların eliyle, şeffaf bir yönetimle yönetildiği, kalkındığı ve hiç kimsenin hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni sizlerle birlikte hep birlikte kuracağız. Bu kirli düzen nasıl çözülecek hep birlikte şahitlik edelim bunların hepsinin burnundan fitil fitil getirmekte en temel vatandaşlık görevimiz olsun."