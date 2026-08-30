YENİ Parti Genel Merkezi yarın kapılarını açıyor, PM toplantısı yapılacak - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Merkezi yarın kapılarını açıyor, PM toplantısı yapılacak

YENİ Parti Genel Merkezi yarın kapılarını açıyor, PM toplantısı yapılacak
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YENİ Parti, tadilatı tamamlanan genel merkezinde yarın ilk PM ve Kurucular Kurulu toplantısını yapacak. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantılarda siyasi gelişmeler ve kuruluş süreci değerlendirilecek.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Merkezi, yarın yapılacak ilk toplantıyla kapılarını açıyor. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği PM toplantısının ardından Kurucular Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Tamamlanan hazırlıkların ardından YENİ Parti personeli genel merkeze bugün yerleşti.

YENİ Parti'nin 5 Ağustos'ta tutulan Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkezi, bir aylık tadilat ve hazırlık sürecinin ardından, yarın kapılarını açacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği PM toplantısı yeni genel merkezdeki ilk toplantı olacak. Dört katlı genel merkezdeki tadilat işlemleri tamamlandı. Genel merkez binasına Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve Özel'in fotoğrafının yer aldığı üç bayrak asıldı. Bugün genel merkez personeli odalarına yerleşirken, yapılan temizlikle bina yarına hazır hale getiriliyor.

YENİ Parti Lideri Özel, eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin yarın saat 11.00'de TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Ardından YENİ Parti Genel Merkezi'ne gelecek olan Özel, burada Parti Meclisi (PM) ve Kurucular Kurulu grup toplantılarına başkanlık edecek. Başı basına açık olarak gerçekleşecek PM toplantısında, Özel'in bir sunuş konuşması yapması bekleniyor.

PM toplantısının gündeminde; son siyasi gelişmelerin ve kuruluş faaliyetlerinin değerlendirilmesi, örgütlenme, il-ilçe kongreleri ve kurultay sürecine dair değerlendirmeler, saha çalışma programının tanıtımı ve değerlendirilmesi var. Kurucular Kurulu toplantısında ise kurultay yönetmeliğinin görüşülmesi bekleniyor.

Toplantılar, 1 ve 2 Eylül tarihlerinde de devam edecek. Buna göre; Özel 1 Eylül Salı günü MYK, 2 Eylül Çarşamba günü ise il başkanları toplantısına başkanlık edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti Genel Merkezi yarın kapılarını açıyor, PM toplantısı yapılacak - Son Dakika

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