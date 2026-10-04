YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Çelik, Ataşehir\'deki gözaltılara tepki gösterdi

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, "Birkaç meclis üyesini gözaltına alarak, bir bölümünü tutuklayarak, bir bölümünü insanlık onurunu ayaklar altına alır biçimde transfer ederek seçmen iradesine çökebilirsiniz. Fakat Türkiye'de 57 milyon sandığı Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne sıkıştıramazsınız. Türkiye'de 57 milyon seçmeni cezaevlerine kapatamazsınız. Türkiye'de 86 milyonun iradesine kelepçe vuramazsınız" dedi.

YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önünde, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin dün gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Belediye binası önünde konuşan YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanının tutuklanmasının ardından belediyede Başkan vekili seçimi yaptıklarını, seçimde, 22 belediye meclis üyesinin oyuyla adaylarının seçildiğini, diğer tarafın adayının ise 14 oy aldığını hatırlattı.

Dizdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu seçimi biz alnımızın akıyla kazandıktan sonra, Sayın İl Başkanımız bir hususa dikkati çekmişti. Demişti ki 'Türlü baskılara, türlü kumpaslara rağmen biz türlü yollarla oyları devşirilmeye çalışılan meclis üyelerimizin yanında durduk. Onlarla gece gündüz demeden bir şekilde dirsek teması kurduk ve bu kumpasa geçit vermedik.' O tarihte Sayın İl Başkanımız bu sözleri sarf ederken karşı taraftan şöyle bir söylem gelmişti: 'İftira atıyorsunuz. Her zaman yaptığınız gibi suyu bulandırıyorsunuz.' Ama maalesef bugün 'Hizmet anlayışıyla hareket etmek için parti değiştirdim' diyen, AKP'ye geçen altı meclis üyesinin bu tasarrufunu gördüğümüzde İl Başkanımızın o gün ne kadar haklı olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu meclis üyeleri AKP'ye transfer olduktan sonra, henüz belediyemize bir operasyon yapılmamışken bu parti değişikliği için şunu dediler: 'Biz hizmet vermek için parti değiştirdik.' Siz bu belediyeye operasyon olacağını veya belediyenin el değiştireceğini biliyor muydunuz da bu söylemi bu kadar rahat şekilde dile getirdiniz? Bu durum şunu göstermektedir: Gizlilik kararı olan soruşturma dosyasından bilgi sızdırılması şüphesi uyandırmaktadır. Bu altı meclis üyesi arkadaş, AKP'ye çanak tutan ve dik duruşundan taviz vermeyen, baskılara, tehditlere boyun eğmeyen Murat Güneş'in, Ekrem Köse'nin ve Aytekin Şahin'in çocuklarının vebali, ailelerinin vebali sizin üzerinizedir. Bugün bu arkadaşlarımız gözaltına alındıysa sizin yüzünüzdendir. Ama hiç merak etmeyin, tarih dik duruşlarıyla bugün burada ders vermiş olan Murat Güneş'i, Onursal Adıgüzel'i, Ekrem Köse'yi ve Aytekin Şahin'i gururla yazarken sizleri tarih karanlık çöplüğüne yollayacak. Seçmen günü geldiğinde, sandık önüne geldiğinde gereken cevabı sizlere verecektir."

ÖZGÜR ÇELİK: "İKİ YILDIR BÜYÜK BİR DİRENİŞ SERGİLİYORUZ"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yaptığı konuşmada, iki yıldır İstanbul'un 39 ilçesinde, Türkiye'nin meydanlarında büyük bir direniş sergilediklerini, kesintisiz bir mücadele döneminin içerisinde olduklarını söyledi.

Çelik, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, günün erken saatlerinde Silivri'deydi. Bizim avukatlarımız şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeler. Arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Hem Genel Başkanımız üzerinden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in hem Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki avukatlarımız üzerinden Murat Güneş Başkanımızın, Ekrem Köse Başkanımızın ve Aytekin Şahin Başkanımızın selamları var" dedi.

"SANDIKLA ASLA KAZANAMAYACAKLARI BELEDİYELERE ÇÖKME GİRİŞİMİ"

Ataşehir'in 2008 yılında kurulduğunu anımsatan Özgür Çelik, şöyle konuştu:

"Ataşehir'i, Kadıköy'den ayırıp bir ilçeye dönüştürmelerinin bir tane amacı vardı: 'Biz Kadıköy'ü kazanamıyoruz. Kadıköy'de hiçbir zaman bir seçim kazanamayacağız. Ataşehir'i ilçe yaparsak belki orayı kazanırız. Oranın da rantına çökeriz. ve bu şekilde saltanatımızı sürdürürüz' düşüncesi içerisinde Ataşehir kuruldu. Ama Ataşehir kurulduğu günden bugüne kadar hiç onlara fırsat vermedi. Hevesleri kursaklarında kaldı. Ataşehir'de bugüne kadar halkçı belediyecilik uygulamaları gerçekleşti ve baktılar ki sandıkla Ataşehir'i asla kazanamayacaklar. Asla bir sandık yoluyla Ataşehir'de iktidar olamayacaklar. Altı ay önce Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'i, başkan yardımcılarını, bürokratları tutsak ettiler. Aradan altı aylık bir zaman geçti. Altı aydır henüz iddianame bile yazılmış değil. Bir yıldır tutsak olan arkadaşlar iddianameleri yeni yazılıyor. Bunun anlamı şu: Bizim arkadaşlarımızı bir düşman hukuku içerisinde cezalandırmak istiyorlar. Bizim arkadaşlarımızın suçu nedir? Ataşehir'de Onursal Adıgüzel'in yüzde 57'lik tarihi bir rekor oyla Ataşehir Belediyesi'ni kazanmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun suçu cumhurbaşkanı adayı olmaktır, mevcut iktidara karşı bugüne kadar dört kere seçim kazanmış olmasıdır. Bir düşman hukuku içerisinde Türkiye'nin ikinci partisi konumuna gelenler, bir daha asla sandıkla seçim kazanamayacaklarını anladıkları için işte bu şekilde hiç kazanamadıkları belediyelere çökme girişimi içerisindeler.

"ÜÇ KURUŞ PARA HIRSIYLA İHANET ETTİLER"

Tüm bu sürecin içerisinde Murat Güneş türlü baskılara, türlü tehditlere maruz kaldı. Sadece Ataşehir'de değil, İstanbul'un bazı noktalarında, Türkiye'nin belli noktalarında korkanlar var, sinenler var ve bir ceberut iktidara teslim olanlar, yaşadıkları ilçelerde millet iradesine, seçmen iradesine ihanet edenler var. Burada da var. Ataşehir'de altı belediye meclis üyesi, seçmen iradesine ihanet etmemiş olsaydı, bugün Murat Güneş Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında olmayacaktı. Ekrem Köse, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrumunda olmayacaktı. Aytekin Şahin Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrumunda olmayacaktı.

O ihaneti gerçekleştiren altı kişiye buradan şunu söylemek istiyorum: Onursal Adıgüzel de Silivri zindanından çıkacak, Murat Güneş de bu zorlukların içerisinden çıkıp gelecekler. Bugün yaşananlar onların tüm yaşamı boyunca onur madalyası olacak. Murat Güneş'in çocukları okula gittiklerinde, Onursal'ın çocuğu okula gittiğinde başı dimdik havada, gururlu bir şekilde o sınıflarda oturacak. Ama bu çocukların gözyaşı, Murat'ın annesinin gözyaşı; o altı belediye meclis üyesinin bir ömür boyu boynunda utanç vesikası olarak asılı kalacak. Biz onlara neyin teklif edildiğini biliyoruz. Onlar bir makam, bir menfaat, üç kuruş para hırsıyla bu ihaneti gerçekleştirdiler. Bugünler gelir geçer. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel Ataşehir sokaklarında başı dimdik, başları hava onurla ve gururla yürürler. Onlar memleketimize yine hizmet etmeye devam ederler. Ama bu ihaneti gerçekleştirenler Ataşehir sokaklarında tüm yaşamları boyunca başları önde yürüyecekler. Hiçbir zaman başlarını havaya kaldıramayacaklar.

"MURAT GÜNEŞ, MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇOCUKLARININ ÜZÜNTÜSÜNÜ GÖZE ALDI"

Murat Güneş bugün yaşanacak durumları biliyordu. Bana süreçleri anlattı. ve kendisini tehditle, baskıyla ve şantajla farklı davranmaya yönlendirme çabası içerisinde olanlara karşı Murat Güneş, bütün Türkiye kamuoyuna bir söz söyledi, dedi ki 'Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyorum. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 meclis üyemizle görevimizin başındayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Çünkü Murat Güneş Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Millet iradesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Burada kendi çocuklarının üzüntüsünü göze alarak millet iradesine sahip çıkmak için her şeyi göze aldı. Ben buradan gerçekten Murat Güneş'e bu onurlu, bu şerefli, bu haysiyetli duruşundan dolayı bir siyasetçi olarak değil, bu ülkede yaşayan bir genç olarak yürekten teşekkür ediyorum."

"ÜLKEYİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRENLER EVLERİNDE, BİZİM SUÇSUZ GÜNAHSIZ ARKADAŞLARIMIZA ZULMEDİLİYOR"

Onursal Adıgüzel ve diğer belediye meclis üyelerinin yerel seçimlerden bu yana yaptığı hizmetleri sıralayan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiçbir suçları yok. Hiçbir günahları yok. Fon vurguncularının arkadaşları, bizim suçsuz günahsız arkadaşlarımızı şu anda tutsak etmiş vaziyette. Öyle zalim bir iktidarla karşı karşıyayız ki bugün arkadaşlarımız emniyet müdürlüğünün bodrum katında. Dün Eyüpsultan'da yaşananlar... Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen şu anda Ankara'da. İstanbul'da belediye başkanlığı yapan birisi, buradan kaldırılıp 500 kilometre öteye, Ankara'ya götürülmüş vaziyette. Mersin'de Belediye Başkanımız tutsak vaziyette. Öyle bir hale geldiler ki insanların evlerinin mahrem görüntülerini haysiyetsiz ve onursuz bir biçimde kamuoyuna servis etmekten bile ar etmiyorlar. Mersin'de evin içerisine giriyorlar, hanımefendi gecelik kıyafetiyle kapıyı açıyor, kendilerini de uyardığı halde o görüntüleri servis ediyorlar. İşte bu ceberut anlayış, bir taraftan suçsuz günahsız insanları tutsak ederken, yüzyılın fon vurgununda milletin cebindeki üç kuruşa göz dikmiş kendi bakanına, kendi milletvekiline, kendi genel başkan yardımcısına yönelik hiçbir adli işlem yapmıyor. Bu ülkeyi soyup soğana çeviren, milletin üç kuruşuna göz dikenler, şu anda evlerinde oturuyorlar. Bizim suçsuz günahsız arkadaşlarımız, sırf onlar bu belediyelere çekecek diye bizim arkadaşlarımıza zulmediliyor. Böyle bir ikili hukuk düzeni olamaz. Bu ikili hukuk düzeni devletin temelini sarsmaktır. Devletin dini adalettir. Adalet seçim kazananı cezalandırma amacıyla kullanılırsa, önümüzdeki seçimlerin dizayn etme amacıyla kullanılırsa bu devletin temelini sarsar."

"BU CEBERUT İKTİDARI TARİHİN KARANLIĞINA GÖNDERECEĞİZ"

Özgür Çelik, bu ikili hukuk düzenini ortadan kaldıracaklarını, bir gün sandığın milletin önüne er ya da geç geleceğini belirterek, "O gün geldiğinde hep birlikte bu zalim ve ceberut iktidarı tarihin karanlığına hep beraber göndereceğiz. Herkes için adaleti sağlayacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

Milletin sandığa karşı umudunu kaybetmesinin istendiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Meclis üyelerinin oy kullandığı yerlerde, birkaç meclis üyesini gözaltına alarak, bir bölümünü tutuklayarak, bir bölümünü insanlık onurunu ayaklar altına alır biçimde transfer ederek seçmen iradesine çökebilirsiniz. Fakat Türkiye'de 57 milyon sandığı Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne sıkıştıramazsınız. Türkiye'de 57 milyon seçmeni cezaevlerine kapatamazsınız. Türkiye'de 86 milyonun iradesine kelepçe vuramazsınız. Günü geldiğinde bu millet Ataşehir'de yaşananların da İstanbul'da yaşananların da Türkiye'de yaşananların da hesabı onlardan çok ağır bir biçimde tutuşturacak. Hiç kimse umutsuz olmasın. Bir pazar günü sandık milletinin önüne gelecek, bir bayram havasında, bir şenlik havasında hep birlikte sandıklara gideceğiz. Bu ceberut iktidarı, tarihin kararlılığına hep birlikte göndereceğiz ve bu topraklarda demokratik Cumhuriyet'in kurumsal inşa sürecini hep birlikte başlatacağız."