YENİ Parti kurultayında bugün 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti kurultayında bugün 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti kurultayında bugün 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti kurultayında bugün 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek
Haber Videosu

YENİ Parti'nin Ankara Arena'daki 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmalarının, PM ve YDK için Özgür Özel'in blok listesinin salona ulaşmasıyla başlaması bekleniyor. Kurultayda bugün 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek; oylamanın saat 13.00'te başlaması bekleniyor.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gün çalışmalarına başlanması için Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için Genel Başkan Özgür Özel'in blok listesinin salona ulaşması bekleniyor. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ın divandaki yerini almasıyla Kurultay, ikinci gün çalışmalarına başlayacak.

YENİ Parti'nin Ankara Arena'da yapılan 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmalarına başlanması bekleniyor. Bugün kayıtlı bin 202 delege Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyece. Seçimlerin, dün yapılan oylamada delegenin kararıyla blok liste usulüyle yapılması kararlaştırıldı. Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın başkanlığındaki divanın yerini almasıyla kurultayın ikinci gününün başlaması bekleniyor. İkinci gün çalışmalarına başlanması için Genel Başkan Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için blok listesini salona ulaştırması bekleniyor.

Kurultay salonunda yapılan duyuruyla, listelerin matbaa süreci tamamlanmadığından, divanın öğleden sonra açılacağı kaydedildi. PM ve YDK oylamasının saat 13.00'te başlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
Kasap mı market mi Adana’da kıymanın kilosunda 500 liralık fark Kasap mı market mi? Adana'da kıymanın kilosunda 500 liralık fark
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:14:28. #.0.3#
SON DAKİKA: YENİ Parti kurultayında bugün 1202 delege PM ve YDK üyelerini belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android