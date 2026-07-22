Yeni Parti Kuruluş Süreci Başladı - Son Dakika
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Yeni Parti Kuruluş Süreci Başladı

22.07.2026 18:49
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kurma hazırlıkları için toplantılara devam ediyor.

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından, mutlak butlan kararı sonrası görevleri sona eren PM üyeleriyle bir araya geldi, CAO toplantısına başkanlık etti. Yeni partinin kuruluş aşamasındaki yol haritasına ilişkin yapılan bu toplantılar, yarın saat 11.00'de TBMM'de yapılacak kapalı grup toplantısıyla devam edecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında, yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından Çankaya'da bir otelde 52'si görevden alınan 74 il başkanıyla bir araya geldi, dün akşam saatlerinde TBMM'de milletvekilleriyle görüştü.

Özel'in yeni parti hazırlıkları kapsamlı toplantıları bugün de devam etti. Aynı otelde saat 11.00'de ilk olarak 39'uncu Olağan Kurultay'da seçilen fakat mutlak butlan kararıyla görevleri sona eren PM üyeleriyle bir araya gelen Özel, toplantı girişinde yeni partinin ismi ve logosuna ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

PM toplantısı, yaklaşık üç saat sürdü. Alınan bilgiye göre, Özel toplantıda, mutlak butlan kararının ardından yaşanan hukuki girişimlere ilişkin üyelere bilgilendirme yaptı, üyelerin görüşlerini dinledi. Toplantıda, eğilimin "yeni partiye güçlü geçiş" yönünde olduğu, süreci zamana yayma görüşünün de belirtildiği öğrenildi.

Özel, PM'nin ardından mutlak butlan kararıyla geçersiz sayılan 39'uncu Olağan Kurultay'da, parti tüzüğüne eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özgür Özel son olarak da "seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu" üyelerini topladı. Toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL, KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPACAK

Özel'in toplantıları hafta boyunca devam edecek. Özel, yarın saat 11.00'de TBMM'de kapalı grup toplantısına başkanlık edecek. 24 Temmuz Cuma günü, yeni partinin kuruluşuna ilişkin son ve en büyük toplantı yapılacak, partinin kuruluş dilekçesi de 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek.

"TEKNİK BİR KURULUŞ"

Partinin kurulma nedenini "teknik bir kuruluş" olarak tanımlayan kurmaylar, "Siyasi bir kuruluşun da zamanı olacaktır. Değişim iradesi bizi birinci parti yaptı. Bu anlayışın yeni partide de esas olması lazım. Aynı anlayış, aynı yönetim usulü yeni partide de devam edecek. Yeni partinin şimdi kurulma sebebi, seçime kadar örgütlenmeyi tamamlamak ve seçime girebilmek" diye konuştu.

Kuruluş kurultayının, Siyasi Partiler Kanunu'na göre en fazla iki yıl içinde yapılması gerektiğine işaret eden kurmaylar, yeni partinin seçime girebileceği altı aylık periyodu başlatmak adına kuruluş kurultayının mümkün olan en kısa sürede yapılacağını söyledi.

MİLLETVEKİLİ OLMAYAN PM ÜYELERİ, YENİ PARTİYE GEÇMEYECEK

Yargıtay'ın mutlak butlan dosysındaki tedbir kararını kaldırması ihtimaline karşı da hazırlıklı olduklarını belirten kurmaylar, 39'uncu Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik PM'den milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. 80 kişilik PM içinde 23 milletvekili bulunuyor. Bununla amaçlanan eski yönetimin görevine iadesi halinde, karar verici üçte ikinin CHP içinde kalması.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti Kuruluş Süreci Başladı - Son Dakika

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