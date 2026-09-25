Yeni Parti lideri Özgür Özel, 94. Dil Bayramı'nda onur ödülü aldı, emeklileri de andı - Son Dakika
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Yeni Parti lideri Özgür Özel, 94. Dil Bayramı'nda onur ödülü aldı, emeklileri de andı

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Yeni Parti lideri Özgür Özel, 94. Dil Bayramı\'nda onur ödülü aldı, emeklileri de andı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneğince düzenlenen 94. Dil Bayramı programında onur ödülü aldı. Özel, program öncesinde emekli maaşlarının düşük olduğunu, emeklilerin geçinmekte güçlük yaşadığını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Derneğince düzenlenen "94. Dil Bayramı İzlencesi" programına katıldı.

Özel, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasına görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e değinerek başladı.

Özel, Güner'in Dil Derneği'nin en büyük destekçilerinden birisi olduğunu belirtti.

Dil Derneği'nin konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özel, "Yeni Parti'nin Genel Başkanı olarak ilk kez bir ödül törenindeyim ve bana da onur ödülü layık görülmüş. Onu Zeynep Oral'ın elinden almak en büyük onur." dedi.

Özel, Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlere sıklıkla katıldığını belirterek, yıl boyu Türkçeyi kullanırken yaptığı hatalar, anlatım bozuklukları, dil sürçmeleri veya telaffuz bozuklukları için özür diledi.

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'e ve derneğin tüm yöneticilerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Özel, Türk dili üzerine gösterilen hassasiyetin ve çabanın çok kıymetli olduğunu dile getirerek, 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutladı.

Programda, Özel'e dernek tarafından onur ödülü verildi.

Program öncesinde basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özel, emekli maaşlarının düşük olduğunu, emeklilerin geçinmekte güçlük yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA
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