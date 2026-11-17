Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Nasıl ki Ecevit, 1970'lerde girdiği iki yerel, iki genel dört seçimde de partisini birinci parti yapmışsa, biz de onun sözünü vermişiz ve girdiğimiz ilk yerel seçimi kazanmışız. İlk genel seçimi de kazanacağız." dedi.

Özel, Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Kadir Aydar'ın 7 Kasım'da Ceyhan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan kardeşi Caner Aydar'ın tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.

Başhekim Doç. Dr. Osman Çiloğlu'dan bilgi alan Özel, daha sonra görüştüğü Aydar'ın ailesine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Aydar'ın kazada ağır yaralandığını söyledi.

Tedaviyi yürüten sağlık personeline teşekkür eden Özel, "Sağ olsun başhekim ve ilk andan itibaren bütün kadrolar çok büyük emek vererek bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Bugün aldığımız haberler, o ilk andaki tablonun aksine bir mucizenin gerçekleştiğini, büyük oranda hayati tehlikenin atlatıldığını, tüm değerlerin iyiye gittiğini söylüyor." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanlarına ziyaret

Özel, daha sonra haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mersin'in eski Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve eski Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u tutuklu bulundukları Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, eski Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i de Suluca Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel, görevden uzaklaştırılan eski Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki ailesiyle de bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Özel, bütün belediye başkanlarının arkasında olduklarını söyledi.

Özel, bu kişilerin kentlere hizmet etmeye çalıştığını savunarak, "Hata yapan, kusur işleyen olduğunda nasıl yolumuzu tez elden ayırdığımızı milletimiz biliyor." ifadesini kullandı.

"Zeydan başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı"

Adana'nın travmatik bir dönemden geçtiğini öne süren Özel, şunları kaydetti:

"Zeydan (Karalar) başkan biliyorsunuz gözaltına alındığında da koştuk, geldik, kendisine sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldı, şehrinde karşıladık. Gün oldu 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti. Vefanın semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi ama biz, vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar, vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler. Tarih önünde, bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum."

Özel, kendilerinin de zor süreçten geçtiğini ifade ederek, "Biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta yürüyerek, omuz omuza çıkacağız. Tarih korkanları, teslim olanları ya da susanları, kıyıda kalanları, vefa gösterenleri, vefasızlık edenleri de yazar." dedi.

Kimseyi geride bırakmadan ayağa kalkacaklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Nasıl ki Ecevit 1970'lerde girdiği iki yerel, iki genel dört seçimde de partisini birinci parti yapmışsa, biz de onun sözünü vermişiz ve girdiğimiz ilk yerel seçimi kazanmışız. İlk genel seçimi de kazanacağız. Haksızlığa uğrayan herkesin hakkını da teslim edeceğiz. Kimseyle intikam almanın peşinde değilim. Çekilen hiçbir çile de ilelebet çekilmez ve bu çilelerin sonunda da haksızlığa uğrayanların hakkını alacağı bir gün mutlaka gelir."