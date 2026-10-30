Yeni Parti lideri Özgür Özel, ev hapsine çevrilen Dedetaş'ı ziyaret etti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen Sinem Dedetaş'ı evinde ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel ziyaretin ardından basın mensuplarına konuştu.

Özgür Özel, Dedetaş'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dedetaş'ın kalbinin bir kısmının tutuklu kalan arkadaşlarında olduğunu ifade eden Özel, Üsküdar Belediyesinde suçsuz ve günahsız birçok çalışma arkadaşının boşu boşuna tutuklu bulunduğunu öne sürdü.

Özel, Dedetaş'ın ev hapsi adli kontrolünde olmasından dolayı buruk bir mutluluk duyduğunu anlatarak, "Kendisini seven, dayanışma gösteren, bilhassa hani bizim partimizden olan Sinem Başkan'ın Yeni Partili dostları, Sinem Başkan'ın daha önce siyaset yaptığımız partisindeki kendisine oy vermiş arkadaşları ve kendisine oy vermemiş Üsküdarlı AK Partililerin, MHP'lilerin de vicdanının ne kadar bu işten sızladığını ve kendisiyle nasıl bir dayanışma gösterdiklerini de biliyor." ifadelerini kullandı.

"Dayanışmalarımızı bir kez daha ifade ediyoruz"

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Artık iyimser taraftan bakabilecek halimiz yok ama yine de iyimser bir yerden bakıp 'Kötülüğün durduğu, yavaş yavaş hakkın yerini bulduğu, adaletin sağlanmaya başlandığı, adalete uygun kararların bir başlangıcı olsun.' diye ümit etmek isteriz. İçerideki bütün arkadaşlarımıza, bütün siyasi tutuklulara, yani birtakım siyasi hesaplarla özgürlüğünden edilmiş, eşinden, dostundan, annesinden, evladından ayrı düşmüş olan bütün arkadaşlarımıza selam yolluyoruz. Dayanışmalarımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün ailelere sabır diliyoruz. 'Bu kötülüğün sonu gelsin.' diye bir kez daha ümit ediyoruz."