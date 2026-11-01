YENİ Parti Sözcüsü Emre, Sabah'taki 350 bin dolar iddiasını iftira olarak niteledi - Son Dakika
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YENİ Parti Sözcüsü Emre, Sabah'taki 350 bin dolar iddiasını iftira olarak niteledi

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YENİ Parti Sözcüsü Emre, Sabah\'taki 350 bin dolar iddiasını iftira olarak niteledi
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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Sabah gazetesine sızdırılan ifadedeki Özgür Özel'e yönelik iddiaların 'külliyen yalan' ve 'açık iftira' olduğunu söyledi. Emre, tutuklu Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde Mustafa Sarıgül'ün Özel'e 350 bin dolar verdiği öne sürülen iddiayı da reddetti.

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel hakkında Sabah gazetesinde yer alan iddialara ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır" tepkisinde bulundu.

YENİ Parti Sözcüsü Emre, sosyal medya hesabından, Genel Başkan Özgür Özel hakkında Sabah gazetesindeki iddialar ve parti otobüsüne ilişkin haberler konusunda açıklama yaptı.

Zeynel Emre, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır. Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır. Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız."

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği öne sürülen ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiği iddia edilmişti.

Kaynak: ANKA
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