YENİ Partili Emir, Arıcan'ın görevden alınmasını ve savcılık soruşturmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Partili Emir, Arıcan'ın görevden alınmasını ve savcılık soruşturmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Emir, Arıcan\'ın görevden alınmasını ve savcılık soruşturmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın derhal görevden alınmasını istedi. Emir, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına değinerek Arıcan ve diğer sorumlular hakkında savcılık soruşturması başlatılmasını talep etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın derhal görevinden alınması gerektiğini belirterek, "Kavcıoğlu ve Arıcan başta olmak üzere bu paralel finans düzeninin tüm sorumluları hakkında savcılık soruşturması bir an evvel başlatılmalı" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına değindi.

Emir, şunları kaydetti:

"Şahap Kavcıoğlu'ndan sonra sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a geldi! Eylül 2018'de devletin finans tepesine paraşütle indirilen, aynı tez masasından çıkma o malum kadro Türkiye ekonomisini adım adım çökertti.

Kavcıoğlu, Mart 2021'de atandığı Merkez Bankası'nda talimat ekonomisiyle kuru ve enflasyonu patlatıp ülkeyi KKM bataklığına sapladı; ödüllendirilir gibi Haziran 2023'te BDDK'nın başına geçirildi. Tez hocası Erişah Arıcan ise Eylül 2018'den beri hem Borsa İstanbul'un hem Varlık Fonu'nun tepesinde dokunulmazlığını koruyor!

Bu milyarlık vurgunun en büyük ayağı Borsa İstanbul'dur! Hisselerin 30 kat şişirildiği manipülasyon düzeni, Takasbank'ta çöpe dönen teminatlar ve kamu şirketlerinin fonlarda buharlaşan milyarları doğrudan Borsa çatısı altında yaşandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü rüşvetten tutuklanırken Yönetim Kurulu Başkanı o koltukta oturamaz!

Erişah Arıcan derhal görevden alınmalı; Kavcıoğlu ve Arıcan başta olmak üzere bu paralel finans düzeninin tüm sorumluları hakkında savcılık soruşturması bir an evvel başlatılmalı."

Kaynak: ANKA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuŞahap KavcıoğluBorsa İstanbulErişah ArıcanMurat EmirYeni PartiPolitikaEkonomiFinansGüncelBorsaEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:27:44. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Partili Emir, Arıcan'ın görevden alınmasını ve savcılık soruşturmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android