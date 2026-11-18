(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında çıkan kararla ilgili, "Bizim kurultayımız da delegemizin iradesi de tertemizdi; o tertemiz irade Türkiye'de iktidar yolunu açıp birilerinin kirli iktidarını sarstığı için cezalandırılmak isteniyor. Tarih önünde siyasi yasaklı sayılmak, iradesini satıp aklanmaktan bin kat daha şerefli" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında çıkan kararla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurultay davası sonuçlandı, hukuk yine yerle bir edildi. Dik duran yol arkadaşlarımıza siyasi yasak, koltuğunu korumak için biat edene beraat. Bizim kurultayımız da delegemizin iradesi de tertemizdi; o tertemiz irade Türkiye'de iktidar yolunu açıp birilerinin kirli iktidarını sarstığı için cezalandırılmak isteniyor. Tarih önünde siyasi yasaklı sayılmak, iradesini satıp aklanmaktan bin kat daha şerefli"