YENİ Partili Emir, CHP kurultay davası kararına 'hukuk yine yerle bir edildi' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP kurultay davasında çıkan karar için 'hukuk yine yerle bir edildi' dedi. Emir, delegelerin iradesinin tertemiz olduğunu belirterek siyasi yasaklı sayılmanın iradesini satıp aklanmaktan bin kat daha şerefli olduğunu söyledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında çıkan kararla ilgili, "Bizim kurultayımız da delegemizin iradesi de tertemizdi; o tertemiz irade Türkiye'de iktidar yolunu açıp birilerinin kirli iktidarını sarstığı için cezalandırılmak isteniyor. Tarih önünde siyasi yasaklı sayılmak, iradesini satıp aklanmaktan bin kat daha şerefli" değerlendirmesinde bulundu.
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında çıkan kararla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kurultay davası sonuçlandı, hukuk yine yerle bir edildi. Dik duran yol arkadaşlarımıza siyasi yasak, koltuğunu korumak için biat edene beraat. Bizim kurultayımız da delegemizin iradesi de tertemizdi; o tertemiz irade Türkiye'de iktidar yolunu açıp birilerinin kirli iktidarını sarstığı için cezalandırılmak isteniyor. Tarih önünde siyasi yasaklı sayılmak, iradesini satıp aklanmaktan bin kat daha şerefli"
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