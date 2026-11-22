(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşünde, "150 yıldır Türkiye'de bu topraklarda gazeteciler özgür gazetecilik yapmak için mücadele ediyorlar; asla geri adım atmadılar ve atmayacaklar. Ama sonunda hakikat kazanacak, sonunda basının üzerindeki bütün vesayet ortadan kalkacaktır" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, yürüyüş sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok az sayıda özgür basın kuruluşu kaldığını belirtti.

Hakikatin millet tarafından öğrenilmesinin engellenmesi için tam bir baskı ve kara düzenin içinden geçildiğini ifade eden Zeybek, "150 yıldır Türkiye'de bu topraklarda gazeteciler özgür gazetecilik yapmak için mücadele ediyorlar, asla geri adım atmadılar ve atmayacaklar. Ama sonunda hakikat kazanacak, sonunda basının üzerindeki bütün vesayet ortadan kalkacaktır. Sözcü TV, Halk TV, TELE1 mutlaka iade edilmelidir, bir an önce özgür yayınlarına başlamalıdır."

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yürüyüş esnasında, "iki kişiden birisinin emniyet" mensubu olduğunu ifade ederek, "Şu an 10 emniyet kamera kaydı çekiyor. Bu basın nerede? İşte otoriter rejimin geldiği olay bu. Onun için diyoruz ki, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet'. Şuraya bakın, emniyet dışında hiçbir gazeteci yok. Özgür basının, sizin dışınızda burada kimse yok" diye konuştu.