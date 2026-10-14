YENİ Partili Kayışoğlu, Halk TV\'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

YENİ Partili Kayışoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya açıklamasıyla tepki gösterdi. Kayışoğlu, "Halk TV emekçilerinin ve özgür basının yanındayız" ifadelerini kullandı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Halk TV emekçilerinin ve özgür basının yanındayız" sözleriyle tepki gösterdi.
Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Saat 05.15'te Halk TV'ye şafak baskınıyla kayyım atadılar. Önce belediyelere çöktüler, ardından TELE1'e kayyım atadılar, şimdi de Halk TV'ye… Millet geçim derdiyle boğuşurken, gazeteciliği baskıyla diz çöktürmeye, özgür basını susturmaya çalışıyorlar.
Fon meselesinin üzerini algı oyunlarıyla, baskınlarla, kayyımlarla mı kapatacaksınız? Halk TV emekçilerinin ve özgür basının yanındayız."
Kaynak: ANKA
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