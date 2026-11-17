Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Sözcü TV'ye tamamen hukuk dışı bir operasyonla el konulmuş olması, Adalet ve Kalkınma Partisi rejiminin hangi demokrasi dışı tutumu izlediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Tanrıkulu, Sözcü TV'ye düzenlenen operasyona ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Kanala kayyum atanmasının ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Gerekçe olarak bundan çok önce, 2016'da başlatılan bir soruşturma gerekçe gösterilmiş ki o soruşturma nedeniyle, yapılan yargılama sonunda 2025 yılında yargılananların beraat ettiğini de biliyoruz. Buna rağmen Sözcü TV'ye el konulmuş olması şunu bize gösteriyor: Adalet ve Kalkınma Partisi kendisinin karşısında duran veya kendisinin kontrol etmediği hiçbir medya alanı bırakmak istemiyor" diye konuştu.

"Türkiye'deki rejimin seçim garantili otokrasiye dönüştüğünü" ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Seçim garantili otokraside sonuçta rejim, kendisini değiştirecek bir siyasi parti ve muhalefet istemez. Siyasi aktörleri siyasetin dışına itmeye çalışır. Siyasetin kullandığı araçlara el koyar, etkisiz hale getirmeye çalışır. Bu üçünü de yaptı. Siyasi parti olarak ana muhalefet partisi CHP'ye el koydu ve kayyum atadı. İkinci olarak siyasi aktörleri siyasetin dışına itti. Siyasi aktörlerden kastım aynı zamanda cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Belediye başkanlarımız Vahap Seçer, Zeydan Karalar ve birçok siyasetçi, gözaltına alındı ve hapsedildi. Üçüncü olarak da siyasi araçlara el koydu. O siyasi araçların başında basın geliyor."

"YURTTAŞLARIMIZIN İRADESİNE, VİCDANINA VE AKLINA KAYYUM ATAYAMAZLAR"

TELE1 ve Halk TV'ye de kayyum atandığını hatırlatan Tanrıkulu, "Yine T24'e getirilen erişim engeli ve diğer birçok basın mensubunun gözaltına alınmış olması ve nihayetinde Sözcü TV'ye tamamen hukuk dışı bir operasyonla el konulmuş olması, Adalet ve Kalkınma Partisi rejiminin hangi demokrasi dışı bir tutumu izlediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama şu da bilinsin ki her tarafa kayyum atayabilirler. Siyasi partilere, belediyelere, medyaya kayyum atayabilirler ama halka kayyum atayamazlar. Yurttaşlarımızın iradesine, vicdanına ve aklına kayyum atayamazlar. Biz bu rejimi değiştireceğiz. Yurttaşlarımız bundan emin olsun ve mutlaka bir yol kapanırsa başka yollar açacağız" şeklinde konuştu.