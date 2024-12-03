Yeni Sağlık Yönetmelikleri Yayımlandı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ebelik Yönetmeliği", "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" ve "Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikler yayımlandı. "Ebelik Yönetmeliği" ebelerin görev ve sorumluluklarını gösteriyor. Yönetmelik 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47'inci, 51'inci ve ek 13'üncü maddeleri, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan diğer 2 yönetmelik ise "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" ve "Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik"ten oluşuyor.