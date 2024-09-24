Yeni Sıcaklığa Dayanıklı Bitkiler Gelişiyor - Son Dakika
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Yeni Sıcaklığa Dayanıklı Bitkiler Gelişiyor

Prof. Dr. Gerçekcioğlu, artan sıcaklıkların yeni bitkilerin ortaya çıkmasına yol açacağını belirtti.

24.09.2024 17:30
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Prof. Dr. Gerçekcioğlu: "Sıcaklığa dayanıklı yeni bitkiler ortaya çıkacak"

TOKAT - Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bitkilerin strese girmesine neden oluyor. Tarımsal üretimi tehdit eden sıcaklıkların bitkiler üzerinde etkilerinden bahseden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, sıcaklığa bağlı bir çok bitkinin yok olabileceğini belirtti.

Türkiye genelinde artan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar, bitki örtüsü üzerinde ciddi olumsuzluklara neden olmasının yanı sıra olumlu değişimlere de neden olabiliyor. Sıcaklık faktörüne bağlı olarak ekoloji ve bitki deseninde değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, sıcaklıklara dayanabilen yeni bitkilerin ortaya çıkacağını söyledi.

"Ekoloji ve bitki deseni değişiyor"

Çiçek açan ağacın yüzde 25'i iki yıl üst üste meyve verirse ağacın intihar ettiğini söyleyen Prof. Dr. Gerçekcioğlu, "Hangi bitki olursa olsun açan çiçeklerin tamamı asla meyveye dönmez. Onun normal kabul ettiğimiz bir süreci vardır. Diyelim ki 100 çiçekten 10 tanesi meyve verebilir. Bu normal kabul edilebilir. Bunu birazcık üstü belki tolere edilir. Ama iki katı, diyelim ki 100 çiçekten 25 tanesi üst üste 2 yıl meyve verdiğini düşünün. Biz buna rastlıyoruz. Ağaçlarda intihar etme diye bir şey de var. Yani ağaç kuruyor. Ağaç bir şekilde ölümüne gidiyor. Dolayısıyla normali neyse aslında onu yakalamak lazım. Ama işte bu küresel ısınma hakikaten bu ve buna benzer birçok olumsuzluklara da sebep olabilir. Bundan sonra böyle şeylere rastlarsak da yadırgamayalım. Ekoloji değişiyor. Bitki deseni de değişiyor. Belki birçok bitki hakikatte bu anlamda yok olacak. Belki bu kadar sıcaklığa dayanabilen yeni bitkilerin ortaya çıkması yaşanacak" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Tokat, Son Dakika

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