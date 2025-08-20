Yeni Tedavi Yöntemi Virüslere Karşı Koruma Sağlayabilir

ABD'de araştırmacılar, insanlarda ender görülen genetik mutasyondan yola çıkarak geliştirdikleri deney aşamasındaki tedavi yönteminin, gelecekte her çeşit virüs salgınına karşı koruma sağlayabileceğini tespit etti.

Columbia Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, az sayıda kişide rastlanan ancak virüslere karşı koruyucu özellik gösteren genetik bir mutasyona yönelik çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, insan vücudunda bağışıklık düzenleyici rol oynayan "ISG15" proteininde eksikliğe neden olan bu mutasyonun antiviral etkilerini laboratuvar ortamında taklit etmeye çalıştı.

Mutasyonu inceleyerek geliştirdikleri deneysel tedavi yöntemini kobaylara ve farelere burun damlası şeklinde uygulayan araştırmacılar, insanlardaki antiviral etkinin denek hayvanlarıda da geçici olarak ortaya çıktığını gözlemledi.

Araştırmacılar, deneysel tedavinin, grip ve Kovid-19 salgınına neden olan virüslerin denek hayvanlarının vücudunda çoğalmasını kısa süreliğine engellediğini ve hastalığın şiddetini azalttığını kaydetti.

Tedavinin her türlü virüse karşı işe yarayabileceğine işaret eden araştırmacılar, geliştirdikleri bu teknolojinin gelecekteki virüs salgınlarına karşı koruma amaçlı kullanılabileceğini öngörüyor.

Öte yandan, yöntemin bazı özelliklerinin henüz geliştirilmesi gerektiği ve 3 ila 4 gün olduğu tahmin edilen antiviral korumanın tam olarak ne kadar sürdüğünün bilinmediği belirtiliyor.

Araştırma "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.