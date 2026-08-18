Yeni Terör Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Yeni Terör Yasası Yürürlüğe Girdi

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PKK/KCK'ya yönelik yeni yasayla, belirli suçların kovuşturması 5-10 yıl ertelenecek.

MİLLİ dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim etmesi halinde uygulanacak düzenlemeleri içeren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla belirli suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma ve bazı mahkümiyet hükümlerinin infazı ertelenecek.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR 5 VEYA 10 YIL ERTELENECEK

Kanun kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutuldu. Bunun dışında, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemeyecek. Erteleme kararlarına karşı iki hafta içinde sulh ceza hakimliğine veya ilgili mahkemeye itiraz edilebilecek.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle uygulanan tutuklama ve adli kontrol tedbirleri, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu aşamadaki yetkili hakim ya da mahkeme tarafından yeniden değerlendirilecek. Koşulların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilecek. İstinaf veya temyiz incelemesindeki dosyalar hakkında ise bozma kararı verilecek.

MAHKÜMİYETLERİN İNFAZI DA ERTELENECEK

Kanuna göre, kapsam dahilindeki suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahküm edilen hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm edilenlerin cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Bu uygulamada da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçundan mahküm olanlar ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutuldu. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazına devam edilecek. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.

SÜRECİ TAKİP EDECEK KURUL OLUŞTURULACAK

Kanunun uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşan Kurul görev yapacak. Kurul, ihtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturabilecek ve ilgili kamu kurumları ile gerekli görülen kişileri toplantılara davet edebilecek. Kurul, çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisini düzenli olarak bilgilendirecek. TBMM Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.

SİLAH VE MÜHİMMATLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Kanun kapsamında örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

BAŞVURU İÇİN 6 AYLIK SÜRE

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunda belirtilen Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak başvurması gerekecek. Kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Güncel, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Terör Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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