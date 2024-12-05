Yeni Türkü Zorlu PSM'de

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"Bana Bir Masal Anlat Baba", "Aşk Yeniden", "Sezenler Olmuş" ve "Telli Telli" şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Yeni Türkü, 24 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) dinleyicisiyle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, grup, repertuvarında hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği yapısıyla birleştirerek, Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyan ezgilere yer veriyor.

Konserde, barış ve sevgi temalarını merkezine alan şarkılarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak olan Yeni Türkü, Ege ve Akdeniz müzikleriyle de izleyicilere geçmişin izlerini taşıyan bir yolculuk sunmayı amaçlıyor.