Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru\'ndan 4.200 TEU\'yu aşkın mal taşındı

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler
Kara-deniz ticaret koridoru aracılığıyla gerçekleştirilen ticari faaliyetlerden çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde, bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Bahar Bayramı'ndan bu yana, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden toplam değeri yaklaşık 500 milyon yuan (yaklaşık 69,5 milyon ABD doları) olan 4.200 TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşkın mal taşındı.
Taşınan malların ana kategorileri arasında kimyasal hammadde ve ürünler, hafif sanayi ve eczacılık ürünleri, metal cevherleri, otomotiv ve motosiklet parçaları yer aldı.
Mallar Vietnam, Malezya, Laos, Tayland ve Hollanda gibi ülkelere taşındı.
Koridor, 2023 yılı sonu itibarıyla 120 ülke ve bölgedeki 490 limana ulaşmış durumda.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing kentinden bildiriyor. (XHTV)
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