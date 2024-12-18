Yeni Yapay Zeka İle İnme Tedavisi Daha Doğru - Son Dakika
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Yeni Yapay Zeka İle İnme Tedavisi Daha Doğru

Yapay zeka yazılımı, inme geçiren hastalarda tanı ve tedavi sürecini iki kat daha doğru hale getiriyor.

18.12.2024 21:46
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Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yapay zeka yazılımı aracılığıyla inme geçiren hastaların beyin taramalarında inmenin ne zaman geçirildiği ve tedavi edilip edilemeyeceğinin normalden 2 kat daha doğru tespit edilebildiğini açıkladı.

İngiltere'deki Imperial College London, Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi ve İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinden bilim insanları, yeni yapay zeka yazılımını, inme geçirme zamanı bilinen 800 hastanın beyin taraması üstünde geliştirdi.

Geliştirdikleri yapay zeka modelini yaklaşık 2 bin hastadan alınan verilerde de test eden araştırmacılar, bu yazılımın standart bir görsel yöntem kullanımına kıyasla inme geçirme zamanını belirlemede 2 kat daha doğru sonuç verdiğini belirledi.

Araştırmacılar yazılımın, beyin taramasında ilgili alanı otomatik olarak çıkarmanın yanı sıra, tanımlanan lezyonları analiz ederek inme geçirilen zamanı tahmin edebildiğini tespit etti.

Araştırmacılar, yeni yapay zeka yazılımı kullanılarak yapılan taramaların doku gibi ek özellikler içermesi ve lezyonlardaki varyasyonları hesaba katmasının daha önce kullanılan tarama yöntemlerine kıyasla daha iyi sonuç alınmasında etkili olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Paul Bentley, kan pıhtısının neden olduğu inmelerin çoğunda, hastanın inmenin gerçekleşmesinden sonraki 4,5 saatte hem tıbbi hem de cerrahi tedavi için uygun olduğunu ifade etti. Bentley, standart tedavilerin sadece inme sonrası çok erken aşamalarda işe yaradığını ve aksi takdirde ikincil hasara neden olabildiğini belirtti.

Bentley, "Bu bilgilerin parmaklarının ucunda olması, doktorların inme geçiren hastalarda hangi tedavilerin uygulanması gerektiği konusunda acil karar verebilmelerine yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, yeni yapay zeka teknolojisi aracılığıyla hastaların daha hızlı ve daha doğru şekilde tedavi edilmelerinin amaçlandığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Digital Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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