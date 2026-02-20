Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

20.02.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Bakanlığı, yapı malzemelerinde çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini ekleyen bir model getirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) sistemlerine, "Sistem 3+" adıyla yeni bir değerlendirme modeli ekledi.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre, yapı malzemesinin piyasaya arz edilmeden önce beyan edilmesi zorunlu performans kriterlerine, çevresel sürdürülebilirlik kriterleri de dahil edildi.

Düzenlemeyle, Gümrük Birliği uyum yükümlülükleri kapsamında, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan regülasyon değişikliğinin ulusal mevzuata yansıtılmasıyla yapı malzemelerinin çevresel sürdürülebilirlik performansının beyan edilmesi için yeni bir sistem tanımlandı.

Yeni sistem kapsamında, ilgili standartların revizyonu ve geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından, yapı malzemelerinin performans beyanlarında çevresel sürdürülebilirlik bilgileri yer alacak.

Böylece sektörde faaliyet gösteren yükleniciler ve tasarımcılar, malzemelerin çevresel sürdürülebilirlik parametreleri konusunda bilgi sahibi olacak.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:32
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:02:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.