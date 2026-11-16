Yeni Yeşil Mutabakat Eylem Planı lojistikte şarj ve yakıt istasyonu planlıyor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin ulaşımda yeşil dönüşüm yol haritası çizildi

Yeni Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre ulaşımda net sıfır emisyona ilişkin hedefler belirlenecek, sektörün karbonsuzlaştırılması için alternatif yakıt kullanım imkanları araştırılacak

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren alternatif yakıtlı ağır tonajlı araçlara yönelik yüksek kapasiteli şarj ve yakıt istasyonları için de plan hazırlanacak

(Doğukan Gürel/Ankara)

2- Gelecek 5 yılda yaklaşık 59 milyon kimlik ve ehliyetin yenilenmesi gerekecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2027-2031 döneminde süresi dolacak 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartı ile 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesinin yenileme işlemleri gerçekleştirilecek

En fazla belge yenileme ihtiyacı, 16 milyon 476 bin 649 belgeyle 2029'da ortaya çıkacak

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara) (Grafikli)

3- MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi'nden yaklaşık 500 bin öğretmen yararlandı

Yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden devreye alınan servis, hedef ve planlamalara yönelik bilgilendirmeler, duyuru ve belgeler, eğitim ve çalışma takvimleri gibi materyallerin iletilmesinde öğretmenler ve Bakanlık personeli arasında güvenli ve etkili iletişimi sağlamak amacıyla hayata geçirildi

Öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesini sağlayan OVA uygulamasından da bugüne kadar 400 bine yakın veli yararlandı

(Şeyma Güven-Buğrahan Ayhan/Ankara)

4- Yeşil dönüşüm yatırımlarına finansman desteği güçleniyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop:

"Eylül 2026 itibarıyla toplam kredi portföyümüzün yüzde 96'sı sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşuyor. İklim odaklı finansmanın portföyümüzdeki payı ise yüzde 56 seviyesinde"

"Türkiye'de yeşil tahvil, sürdürülebilir tahvil ve sürdürülebilirlik bağlantılı borçlanma araçlarına yönelik ilginin giderek arttığını görüyoruz. Kamu ve özel sektörün bu alandaki girişimleri, sürdürülebilir finansman ekosisteminin gelişmesi, sermaye piyasalarının çeşitlenmesi ve uluslararası sermayenin ülkemize yönlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

5- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM Çevre Programı'ndan iklim dayanıklılığında "sigorta" vurgusu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Sigortacılık Başkanı Butch Bacani:

"Sektörün risk modelleme imkanları sayesinde riski anlıyor ve ölçebiliyoruz. Böylece hasar önleme ve risk azaltma adımlarına yön verebiliyoruz"

(Bahar Yakar/Antalya)

6- Gümrüklerde sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle vergi kaybına geçit verilmiyor

Gümrük ve dış ticaret alanında gerçekleştirilen söz konusu denetimler kapsamında mevzuata aykırı davranan firmalara yönelik 10 ayda 14,1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı alındı

Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- İstanbul Boğazı'ndan 9 ayda 27 bin 211 gemi geçti

"Asya ve Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirilen kentte Boğaz'dan geçen gemilerden 17 bin 106'sı kılavuz kaptan hizmeti aldı

Boğaz'ı bu dönemde 9 bin 603 genel kargo gemisi ile 4 bin 814 dökme yük gemisi kullandı

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

8- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kışın karla mücadelede 125 kişilik ekip çalışıyor

Karlı havalarda uçuş operasyonlarının kesintisiz ve güvenle devam edebilmesi için emek harcayan Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'a bağlı ekipler tam donanımlı ve modern araçlardan da faydalanarak görevini özveriyle icra ediyor

HEAŞ Apron Yönetim Şefi Emre İnci:

"Eylül ayından mart ayı sonuna kadar her an kar yağma ihtimali olacakmış gibi ekiplerimizi hazır bulundurarak, 4 vardiyada 7/24 esasına göre 97 araçla 125 personelle bu görevi yürütüyoruz. Yıllık izinlerimizi bile bu çalışma planına göre hazırlarız"

(Gökhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- BM: İsrail cezaevlerindeki binlerce Filistinli tutsak, işkence ve sistematik kötü muamele görüyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan:

"İsrail Hapishane Servisi, Ekim 2026 itibarıyla 9 bin 200'den fazla Filistinlinin, Haziran 2026 itibarıyla ise 370'ten fazla Filistinli çocuğun gözaltında tutulduğunu doğruladı. Bunların birçoğu keyfi olarak alıkonuldu"

"Elimizdeki belgeler, Filistinli tutukluların İsrail gözaltı merkezlerinde yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldıklarını gösteriyor. Belgeler, bu kişilere yönelik tecavüz dahil cinsel şiddet vakalarının da doğrulandığını gösteriyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

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