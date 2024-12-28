Yeni Yılda Ücretsiz Ulaşım Müjdesi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025'te Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet verecek olmasına ilişkin, "Ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bu kararla, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin 1 Ocak 2025'te ücretsiz hizmet vereceğini bildiren Uraloğlu, "Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, vatandaşların yeni yıla huzur ve mutlulukla girmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak. Yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmetimizle vatandaşlarımıza kolaylık sağlayarak yeni yıl sevincine ortak oluyoruz."