Yeni Yol ve YENİ Parti, kayyum atanan Halk TV Ankara Temsilciliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yeni Yol ve YENİ Parti, kayyum atanan Halk TV Ankara Temsilciliği'ni ziyaret etti

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Yeni Yol ve YENİ Parti, kayyum atanan Halk TV Ankara Temsilciliği\'ni ziyaret etti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum atandığı Halk TV'nin Ankara Temsilciliği'ne siyasiler destek ziyaretinde bulundu. Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, Halk TV çalışanlarını destekledi.

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - Siyasi parti temsilcileri, kayyım atanan Halk TV'nin Ankara Temsilciliği'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve beraberindeki heyet ile YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca ve beraberindeki heyet, Halk TV çalışanlarını ziyaret etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere el konulduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Halk TV'nin Balgat'ta bulunan Ankara Temsilciliği'ne siyasilerden destek ziyaretleri gerçekleştirildi. Yeni Yol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve beraberindeki heyet ile YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca ve beraberindeki heyet, Halk TV çalışanlarını ziyaret etti.

Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir işi başlatıyorlar bütün aile fertlerine sirayet ettirecek şekilde bir zulme dönüştürerek insanların onurlarını ayaklar altına alacak şekilde… Sabah Cafer Bey'in açıklamasını da izledim. 70 yaşındaki abisinin evinde arama yaparak sabah şafak baskınıyla giriliyor. İnsanların masumiyet karineleri ayaklar altına alınarak, onurlarını kırıcı şekilde müdahalelerde bulunarak Türkiye'yi bir yola sokmaya çalışıyorlar. Ama Halk TV her zaman halkın habercisi oldu. Vatandaşın sesi oldu. Halkın habercisi, vatandaşın sesi olan Halk TV'nin sesini devam ettirebilmesi, doğru haberciliğini sürdürebilmesi için biz de üzerimize düşen toplumsal mücadeleyi sizlerle yan yana vermek için buradayız. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA
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