Bakan Bayraktar, Akdeniz'de seyir halinde olan yeni yüzer doğal gaz platformunun 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji kaynakları çeşitliliğini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Platformun, ülke enerji politikasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor.
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11.09.2024 13:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Gaz Platformu Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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