Yeni Zelanda Başbakanı Maori dilini sadeleştirmek istiyor

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Sanat Bakanı Tony Burke'ye verilen yeni yıl davetiyesinde Maori dilindeki kelimelerin çıkarılmasının amacının dili sadeleştirmek olduğunu savundu.
Parlamentoda bir konuşma yapan Luxon, Maori ay takviminde yeni yılın başlangıcı kabul edilen "Matariki" kutlamalarına ilişkin Burke'ye iletilen davetiyede, Maori dilindeki ifadelerin çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Luxon, "Avustralyalılarla ilişkilerimde her zaman son derece basit olmanın ve İngilizce kullanmanın faydasını görüyorum." ifadesini kullandı.
1News haberinde, Yeni Zelanda Kültür, Sanat ve Tarihi Miras Bakanı Paul Goldsmith'in, Burke'ye gönderilen davetiyede yerli dile ait ifadelerin çıkarılmasını istediği öne sürülmüştü.
Aynı kanala konuşan Goldsmith ise "(Davetiyede) Maori diline gerek olduğunu düşünmedim." demişti.
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