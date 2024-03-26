Yeni Zelanda, Çin'le Bağlantılı Bilgisayar Korsanlarını Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Zelanda, Çin'le Bağlantılı Bilgisayar Korsanlarını Suçladı

Yeni Zelanda hükümeti, 2021'de düzenlenen siber saldırıların arkasında Çin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının olduğunu açıkladı. Savunma Bakanı Judith Collins, saldırıların Çin devlet destekli hacker grubu APT40 tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni Zelanda, benzer saldırıların hedefi olan ABD ve İngiltere'nin aksine Çin'e yaptırım uygulamayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Winston Peters, Çin'e bu tür faaliyetlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

26.03.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda hükümeti, ülke parlamentosuna 2021'de düzenlenen siber saldırıların arkasında Çin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanı Judith Collins, yaptığı açıklamada, Bakanlığının yürüttüğü soruşturmada 2021 yılında parlamentonun bazı birimlerine siber saldırıların düzenlendiğini hatırlattı.

Collins, söz konusu saldırıların, "APT40 olarak" bilinen Çin devlet destekli hacker grubuna dayandırıldığını belirtti.

Saldırganların hedef aldıkları ağlardan kısa sürede atıldığını kaydeden Collins, "Demokratik kurum ve süreçlere müdahale için siber casusluk operasyonları yapılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Collins, ülkesinin benzer saldırıların hedefi olan ABD ve İngiltere'nin yaptığı gibi Çin'e yönelik yaptırım uygulamayacağını, buna dair bir yasaları bulunmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Winston Peters da yayımladığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın konuyla ilgili endişelerini Çin'in Wellington Büyükelçisi Vang Şiaolong'a ilettiklerini ifade etti.

Bu tür bir dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Peters, Çin'i gelecekte bu tür faaliyetlerden uzak durmaya çağırdıklarını kaydetti.

İngiltere, dün İngiliz parlamenterlerin siber saldırılarla hedef alınmasından sorumlu olduğu gerekçesiyle Çin devletine bağlı olduğu öne sürülen APT31 grubuyla bağlantılı iki kişi ve bir şirkete yaptırım kararı almıştı.

Ayrıca İngiltere seçim komisyonunun, 2021-2022 yıllarında Çin devletiyle bağlantılı siber saldırılar nedeniyle büyük olasılıkla tehlikeye atıldığının da değerlendirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Çin, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda, Çin'le Bağlantılı Bilgisayar Korsanlarını Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar'da Tırın Traktöre Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi
    11:59 Afyonkarahisar'da Tırın Traktöre Çarpması Sonucu Kaza Meydana Geldi

    Afyonkarahisar'da Bolvadin-Emirdağ kara yolunda meydana gelen kazada, tırın traktöre çarpması sonucu ölen ya da yaralanan olmazken traktörün 2 tekerleği koptu. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemerkaya köy sakinleri ise köy çıkışına trafik lambası yapılması gerektiğini belirtti.

  • PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı
    11:58 PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı

    PeP, Türkiye'nin dijital cüzdan ve ödeme sistemleri platformunda büyüme stratejileri doğrultusunda Deniz Usuloğlu'nu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Usuloğlu, şirketin finansal operasyonları dönüştürme ve büyüme ivmesini hızlandırma görevini üstlenecek.

  • Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor
    11:58 Başkan Pekmezci, Mahalle Odalarında Vatandaşlarla Buluşuyor

    Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

  • Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu
    11:57 Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu

    Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir otomobilde uyuşturucu ve kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

  • Karabük'te üniversite öğrencisi camdan düşerek hayatını kaybetti
    11:57 Karabük'te üniversite öğrencisi camdan düşerek hayatını kaybetti

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunun 3. katındaki camdan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olayı gören diğer öğrencilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı
    11:57 Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

    Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kamil Miras KYK Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. İftar öncesinde Osmanlı Camii'nde vaaz veren İmamoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Şenliği ve çocuk çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu, çadır ziyaretçileriyle yakından ilgilenerek herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundu.

  • Hakkari'de 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi
    11:56 Hakkari'de 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi

    Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan bir aramada, motor bölümüne gizlenmiş 14 kilo 700 gram külçe altın bulundu. Altınların piyasa değeri ise 37 milyon TL olarak belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Edirne'de 32 internet sitesine erişim engellendi
    11:56 Edirne'de 32 internet sitesine erişim engellendi

    Edirne'de Jandarma ekipleri tarafından incelenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilen 32 internet sitesine erişim engellendi. İncelemeler sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunan bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi içerikler paylaşan siteler tespit edildi ve erişimleri engellendi. Ayrıca, Keşan'da bir evden ziynet eşyaları ve para çalınması olayıyla ilgili polise başvuru yapıldı ve Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.


11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 11:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda, Çin'le Bağlantılı Bilgisayar Korsanlarını Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement