Yeni Zelanda'da Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Zelanda'da Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi düzenlendi

Yeni Zelanda\'da Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi düzenlendi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen 'Bahar Bayramı' Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi'nde dansçılar, 13 Şubat 2024 tarihinde performans sergiledi. 'Bahar Bayramı', Çin Devlet Konseyi Denizaşırı Çinliler Ofisi ve Tüm Çin Geri Dönen Denizaşırı Çinliler Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal bir kültür markasıdır. Bu yılki turne performanslarına Auckland kentinden başlayan 'Bahar Bayramı' sanat topluluğu, Çin'den 35 sanatçıdan oluşmaktadır.

14.02.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AUCKLAND, 14 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen "Bahar Bayramı" Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi'nde performans sergileyen dansçılar, 13 Şubat 2024.

"Bahar Bayramı" Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi, Salı günü Yeni Zelanda'nın en büyük kenti olan Auckland'da düzenlendi.

"Bahar Bayramı", Çin Devlet Konseyi Denizaşırı Çinliler Ofisi ve Çinli bir sivil toplum kuruluşu olan Tüm Çin Geri Dönen Denizaşırı Çinliler Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ulusal bir kültür markası. Çin'den 35 sanatçının oluşturduğu "Bahar Bayramı" sanat topluluğu, bu yılki turne performanslarına Auckland kentinden başladı. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Yeni Zelanda, Uluslararası, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Çin Ay Yeni Yılı Gala Gecesi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement