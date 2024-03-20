HAMILTON, 20 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde düzenlenen Waikato Semalarında Balon Festivali sırasında görülen sıcak hava balonları, 20 Mart 2024.
Festival bu yıl 19- 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda'da Balon Festivali: Renkli Sıcak Hava Balonları Gökyüzünü Süslüyor - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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