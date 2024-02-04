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Yeni Zelanda'da Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü kutlandı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü kutlandı

Yeni Zelanda\'da Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü kutlandı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü'nde renkli ve şenlikli bir etkinlik gerçekleştirildi. Auckland Panayır Alanı'nda yapılan etkinlik, Yeni Zelanda'daki çeşitli topluluklar arasında sevilen bir gelenek haline gelmiştir.

04.02.2024 15:30
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AUCKLAND, 4 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü'nde bir panda figürünün yanından geçen çocuklar, 3 Şubat 2024.

Auckland Panayır Alanı, Cumartesi günü Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü'nün başlamasıyla renkli ve şenlikli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler, Yeni Zelanda'daki çeşitli topluluklar arasında uzun zamandır sevilen bir gelenek haline gelmiş durumda. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Çin Yeni Yılı Festivali ve Alışveriş Günü kutlandı - Son Dakika
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