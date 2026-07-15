Yeni Zelanda'da H5N1 Kuş Gribi Vakası

Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.
ABC News'in haberine göre, Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.
Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.
Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
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