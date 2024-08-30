Yeni Zelanda'da Maori Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Maori Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maorilerin Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII, 69 yaşında hayatını kaybetti. Maori Kral Hareketi sözcüsü Rahui Papa, Kral Tuheitia'nın hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında vefat ettiğini duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da Kral Tuheitia'nın Kiingitanga değerlerini ve geleneklerini korumak için gösterdiği çabaların ulus üzerinde silinmez bir iz bıraktığını belirtti.

30.08.2024 10:47
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NUKU' Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maorilerin Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

"Kiingitanga" olarak adlandırılan Maori Kral Hareketi sözcüsü Rahui Papa, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, parlamento tarafından seçilmiş monarşinin 7. kralı Tuheitia Potatau'nun hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Papa, 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın ölümünün, Kiingitanga, Maoriler ve tüm ulus için hüzünlü bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon da yaptığı açıklamada Kral Tuheitia'nın halkına olan bağlılığına değinerek, "(Tuheitia'nın) Kiingitanga değerlerini ve geleneklerini korumak için gösterdiği yorulmak bilmez çabalar ulusumuz üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda anakarasının yerli Polinezya halkı Maoriler, kendilerini "toprağın insanları (tangata whenua)" diye nitelendiriyor.

Kaynak: AA

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