Yeni Zelanda'da yaklaşık 300 bin özel oy, Luxon'ın ikinci başbakanlığını belirleyecek

Yeni Zelanda'daki genel seçimlerde iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi yaklaşık yüzde 30'ar oyla neredeyse başa baş performans gösterirken, Christopher Luxon'ın ikinci kez başbakan olup olamayacağını sayılacak "300 bin civarındaki özel oy" belirleyecek.

Güneybatı Pasifik bölgesinde kuzey ve güney olmak üzere iki büyük ada ve 700'e yakın adacıktan oluşan Yeni Zelanda 5,5 milyon nüfusa sahip.

Ülkede 7 Kasım'da yapılan genel seçimde, kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Luxon'ın başında olduğu iktidardaki Ulusal Parti yüzde 29,2 ve muhalefetteki İşçi Partisi yüzde 29,4 oy elde etti. İki parti arasında yaklaşık 4 bin oy fark oluştu.

Kesin sonuçların, özel oyların sayıma dahil edilmesinin ardından 27 Kasım'da belli olması bekleniyor.

Luxon'ın seçimler öncesi başbakanlığının son dönemleri, anketlerde karşılaştığı düşük sonuçlar, ekonomik baskılar ve koalisyondaki gerginlikler nedeniyle çalkantılı geçti.

7 Kasım'daki seçimler öncesi nisan ve ağustosta iktidardaki Ulusal Parti bünyesinde parti başkanlığını sürdürebilmesini belirleyecek oylama sürecini geçiren Luxon, iki oylamayı da kazanarak genel başkanlık görevini sürdüreceğini belirtti.

Halihazırda Luxon'ın yeniden başbakan olması için genel seçimlerde nihai sonucu belirleyecek "yaklaşık 300 bin özel oyun" sayılması gerekiyor.

Luxon, genel seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisinin başa baş sonuçlarına ilişkin "Şu an için seçim sonuçlarının ne yöne evrileceğini söylemek oldukça güç. Oldukça sıra dışı bir tablo çıktı." dedi.

Luxon kimdir?

Yeni Zelanda Ulusal Partisi lideri Christopher Luxon, 1970'de Christchurch kentinde doğdu.

Auckland'da büyüyen 56 yaşındaki Luxon, Canterbury Üniversitesinde ticaret alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasete atılmadan önce iş dünyasında uzun yıllar görev yapan Luxon, 1993-2011 yılları arasında Unilever şirketinde çalıştı.

Kariyeri boyunca Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere ve ABD'nin yanı sıra Kanada'da da görev aldı. Şirketin Kanada operasyonunun başkanlığını ve üst yöneticiliğini (CEO) yürüttü.

Luxon, 2011'de Yeni Zelanda'ya dönerek ülkenin ulusal hava yolu Air New Zealand'da Uluslararası Havayolu İşleri Genel Müdürü olarak çalışmaya başladı.

Ocak 2013'te şirketin CEO'luğuna getirildi ve 2019'a kadar bu görevde kaldı.

Siyasete 2020'de atılan Luxon, genel seçimlerde Ulusal Parti'den Botany seçim bölgesini kazanarak parlamentoya girdi. 2021'de Ulusal Parti liderliğine seçilen Luxon, 2023 genel seçimlerinde partisinin zafer kazanmasının ardından Yeni Zelanda'nın 42. başbakanı oldu. 27 Kasım 2023'te başbakanlık görevini devraldı.

Luxon ayrıca Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Bakanı ile Bakanlık Hizmetlerinden Sorumlu Bakan olarak görev yapıyor.