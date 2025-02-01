Yeni Zelanda'dan İsraillilere Vize Açıklaması

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ülkesine turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere, orduda görev yapıp yapmadıklarının sorulmaya başlandığı iddialarını yalanladı.

Haaretz ve The Times of Israel gibi medya organları tarafından ortaya atılan, Yeni Zelanda'ya giriş yapan İsraillilerden "askerlik geçmişlerini" açıklamalarının istendiğine dair iddiaların yankıları sürüyor.

ABD'nin Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz'un söz konusu iddialarla ilgili X sosyal medya platformundan Yeni Zelanda'yı eleştirmesinin ardından, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters harekete geçti.

X hesabından yaptığı paylaşımda haberleri yalanlayan Peters, "İsraillilerin Yeni Zelanda'ya seyahat etmek için vizeye ihtiyaçları olmadığı gibi askerlik görevlerini beyan etmeleri de gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Haberlerin düzeltilmesinin talep edildiğini belirten Peters, İsraillilerin ülkesinde "memnuniyetle karşılanacağını" kaydetti.

Ted Cruz, söz konusu haberler üzerine, "Kendilerini ve ülkelerini savundukları için İsrail vatandaşlarını cezalandıran Yeni Zelanda'yı normal bir müttefik olarak görmek zor." ifadesini kullanmıştı.

İddialar

Times of Israel gazetesinin haberinde, Yeni Zelanda'ya turist vizesi için başvuran 18 yaş üstü İsraillilere, İsrail ordusunda görev yapıp yapmadıkları veya yedeklik döneminde olup olmadıkları sorulmaya başlandığı iddia edilmişti.

Orduda görev yaptığını belirten İsraillilerden, hizmet tarihleri, görev yerleri ve "savaş suçlarına karışıp karışmadığına" dair sorular bulunan bir form doldurmaları istendiği öne sürülmüştü.

Güvenlik nedeniyle askerlik bilgilerini açıklamayı reddeden kişilerin ise anketi tamamlayamadıkları için vize alamadıkları iddiası haberde yer almıştı.