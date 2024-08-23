Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Batı, Pasifik Adaları'nı ihmal ediyor

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Batı, Pasifik Adaları'nı ihmal ederken, başkaları burada nüfuzunu artırıyor." dedi.

Peters, 26-30 Ağustos'ta Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nın başkenti Nuku'alofa'da yapılacak Pasifik Adaları Forumu'ndan (IFP) önce Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da Associated Press'e (AP) değerlendirmelerde bulundu.

ABD de dahil olmak üzere Batı ülkelerinin Pasifik Adaları'nın jeopolitik önemini anlayamadığını belirten Peters, "Eğer bir etki olarak orada olmazsanız, sizin değerlerinizi paylaşmayan başka etkiler bu boşluğu ciddi bir şekilde doldurabilir ve öyle de oldu." diye konuştu.

Çin başta olmak üzere büyük güçlerin bölgede etki alanını genişletmek istediği bilinirken, Peters, "başka etkiler"den kastının hangi ülke ya da ülkeler olduğunu ifade etmedi.

Pasifik ada ülkelerinin "altyapı finansmanı ve güvenlik yardımı gibi araçlarla borçlandırıldığına" dikkati çeken Peters, bu borçlandırmaların arkasında "bölgede nüfuz artırma çabaları" olduğunu kaydetti.

Yeni Zelanda ve Avustralya, Fransa'nın Yeni Kaledonya'dan vazgeçme ihtimalinden endişeli

Peters, IFP'de gündeme gelecek olan bağımsızlık yanlılarının Fransa tarafından güç kullanılarak bastırıldığı Yeni Kaledonya meselesini de değerlendirdi.

Fransa'nın Yeni Kaledonya'dan vazgeçmesi halinde bölgede nüfuz anlamında boşluk oluşacağını ve ekonomik zararla karşılaşılacağını dile getiren Peters, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın bu durumdan endişe duyduğunu kaydetti.