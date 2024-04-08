Yeni Zelanda, Göçmen Artışını Önlemek İçin Çalışma Vizesi Kurallarını Sıkılaştırdı

Güncel

Yeni Zelanda, ülkedeki göçmen artışını önlemek için çalışma vizesi kurallarının sıkılaştırıldığını bildirdi.

Yeni Zelanda Göç Bakanı Erica Stanford, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te ülkeye yaklaşık 173 bin göçmen geldiğini ve bunun neredeyse rekor olduğunu ifade etti.

Stanford, çalışma vizesinin sıkılaştırılmasının "Yeni Zelandalıları işsiz bırakma riskini azalttığına" dikkati çekerek, göçmen artışının "sürdürülemez" seviyelere ulaştığını vurguladı.

Bu kapsamda düşük nitelikli işler için İngilizce bilinmesi şartı getirildiği ve bu alanda çalışan işçilerin de ülkede kalma sürelerinin 5 yıldan 3'e indirildiği bilgisini paylaşan Stanford, yapılan değişikliklerin "göçmenlerin suiistimal edilmesi riskini de azaltacağını" kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, 2023'te ülkeye gelen göçmen artışındaki oranın "hiç de sürdürülebilir olmadığını" söylemişti.