Yeni Zelanda ile Kanada yıllık ticaret diyaloğunda anlaştı, Kanada 10. ihracat pazarı - Son Dakika
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Yeni Zelanda ile Kanada yıllık ticaret diyaloğunda anlaştı, Kanada 10. ihracat pazarı

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Yeni Zelanda ile Kanada yıllık ticaret diyaloğunda anlaştı, Kanada 10. ihracat pazarı
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Yeni Zelanda ve Kanada yıllık ticaret diyaloğu kurmaya karar verdi. Haziran 2026'da sona eren yıllık dönemde ikili ticaret 3,46 milyar Yeni Zelanda dolarına ulaşırken Kanada, Yeni Zelanda'nın en büyük 10. ihracat pazarı konumunda.

WELLINGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda ile Kanada, ikili ticaret ve ihracatı artırmak amacıyla yıllık diyalog mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Yeni Zelanda Ticaret ve Yatırım Bakanı Todd McClay salı günü yaptığı açıklamada, diyalog mekanizmasının iki ülkeye "zorlu uluslararası ve iç ticaret meselelerini ele almak" için düzenli bir platform sağlayacağını belirtti.

Resmi verilere göre Yeni Zelanda ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, Haziran 2026'da sona eren bir yıllık dönemde 3,46 milyar Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 1,96 milyar ABD doları) ulaştı. Yeni Zelanda'nın Kanada'ya ihracatı 2,18 milyar Yeni Zelanda doları, Kanada'nın Yeni Zelanda'ya ihracatı ise 1,28 milyar Yeni Zelanda doları olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre Yeni Zelanda'nın Kanada'ya ihraç ettiği başlıca ürünler arasında et, seyahat hizmetleri, içecek, meyve ve süt ürünleri yer alırken, Kanada'nın Yeni Zelanda'ya ihracatında ise makine, gübre, seyahat hizmetleri, diğer ticari hizmetler ve mineraller öne çıktı.

Açıklamada diyalog görüşmelerinin her yıl üst düzey yetkililer seviyesinde gerçekleştirileceği ve ardından ticaret bakanları yıllık toplantısının düzenleneceği belirtildi. McClay, Yeni Zelanda ve Kanada'nın Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması ile Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde de birlikte çalıştığını ifade etti. Kanada, Yeni Zelanda'nın en büyük 10. ihracat pazarı konumunda.

McClay, girişimin Yeni Zelanda'nın ihracat değerini 2034 yılına kadar iki katına çıkarma hedefini desteklediğine değinerek, Yeni Zelandalı ihracatçıların Kanada pazarında halihazırda güçlü performans sergilediğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
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