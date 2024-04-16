Yeni Zelanda, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan İsrail saldırısına füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık vermesinin ardından İsrail'e İran ile gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, konuya ilişkin Radio New Zealand'a (RNZ) açıklama yaptı.
Peters, İsrail'i İran ile gerilimi tırmandırmamaya çağırdıklarını ve bu "duygularını" İsrail'in Wellington Büyükelçisine ilettiklerini söyledi.
Bakan Peters, "Şimdi gerilimi tırmandırma zamanı değil, sükunet zamanı ve burada kimsenin kazanamayacağını, her şeyin daha da kötüye gideceğini fark etme zamanı." diye konuştu.
İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısını kınayan Peters, İsrail'in saldırısının yasa dışı olduğunu vurguladı. Peters, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını da kınadı.
Peters, hükümetin Gazze'de ateşkes sağlanması için baskı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki insanlık dışı durum ve felaket öncelikli olarak ele alınmalıdır." ifadesini kullandı.
?İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda, İran ve İsrail arasında gerilimi tırmandırmama çağrısı yapıyor - Son Dakika
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kaza yerini terk ederken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?