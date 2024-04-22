Yeni Zelanda Ticaret ve Tarım Bakanı: Çin, Yeni Zelandalı ihracatçılar için güçlü bir ticari fırsat sunuyor

Güncel

WELLİNGTON, 22 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ticaret ve Tarım Bakanı Todd McClay, Çin'in Yeni Zelandalı ihracatçılar için güçlü bir ticari fırsat olmaya devam ettiğini belirterek, Çinli işletmelerin ve tüketicilerin Yeni Zelanda'nın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlerine kıymet verdiğini söyledi.

Çin'in Beijing, Harbin ve Shanghai kentlerine düzenlediği ziyaretten dönüşünde açıklama yapan McClay, "Çin, mal ihracatımızın yüzde 26'sından fazlasına tekabül eden en büyük ihracat pazarımız" dedi. McClay, ziyareti sırasında bakanlar, valiler ve belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıp Yeni Zelanda ihracat topluluğuyla birlikte tarım ve ticaret etkinliklerine katıldı.

İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan McClay, bunun iki ülke için önemli bir ekonomik ortaklık olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan, Yeni Zelanda'nın ihracat hacmini 10 yıl içinde iki kat artırma hedefini gerçekleştirmesinde Çin pazarındaki yeni fırsatların kilit rol oynayacağını ifade etti.