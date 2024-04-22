Yeni Zelanda Ticaret ve Tarım Bakanı: Çin, Yeni Zelandalı ihracatçılar için güçlü bir ticari fırsat sunuyor

WELLİNGTON, 22 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ticaret ve Tarım Bakanı Todd McClay, Çin'in Yeni Zelandalı ihracatçılar için güçlü bir ticari fırsat olmaya devam ettiğini belirterek, Çinli işletmelerin ve tüketicilerin Yeni Zelanda'nın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlerine kıymet verdiğini söyledi.
Çin'in Beijing, Harbin ve Shanghai kentlerine düzenlediği ziyaretten dönüşünde açıklama yapan McClay, "Çin, mal ihracatımızın yüzde 26'sından fazlasına tekabül eden en büyük ihracat pazarımız" dedi. McClay, ziyareti sırasında bakanlar, valiler ve belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıp Yeni Zelanda ihracat topluluğuyla birlikte tarım ve ticaret etkinliklerine katıldı.
İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan McClay, bunun iki ülke için önemli bir ekonomik ortaklık olduğunu sözlerine ekledi.
Bakan, Yeni Zelanda'nın ihracat hacmini 10 yıl içinde iki kat artırma hedefini gerçekleştirmesinde Çin pazarındaki yeni fırsatların kilit rol oynayacağını ifade etti.
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Fatih İlkokulu'nda resim sergisi açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında öğrencileri tebrik ederek, serginin amacının öğrencilerin geleceğe bakış açılarını görmek ve tarihten ilham alarak umutla geleceğe bakmalarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 55 mahallesi bulunan yeni dönemin ilk Muhtarlar Meclisi, Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu devrettiği 6. sınıf öğrencisi Sahra Zeynep Güner, arkadaşları için akıl ve zeka oyunları sınıfları yapılmasını talep etti.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor, haftanın maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak puansız ayrıldılar. Amedspor, kendi sahasında Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Diyarbekirspor ise Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bülteninde yer alan verilere dikkat çekerek, çocukların maruz bırakıldığı hak ihlallerine tepki gösterdi. Bulut'un paylaştığı verilere göre son 10 yılda 234'ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti, 2 çocuk madde bağımlılığından hayatını kaybetti, 40 bin 713 yeni dosya çocukların cinsel istismarı suçuyla ilgili açıldı ve 10 bin 471 çocuk evlendirildi.
Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 25.800 kişi acilen başka bölgelere yerleştirilirken, şu ana kadar 110.000 kişi başka bölgelere tahliye edildi. Beijiang Nehri'nin ana kolunda yaşanan taşkınlar ve su seviyelerinin uyarı eşiğini aşması sonucu eyalet acil durum departmanı önlem aldı. Guangdong eyaletinde 45 nehir ve 66 hidroloji istasyonunda su seviyesinin uyarı eşiğini aştığı tespit edildi.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde meydana gelen aralıksız yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden ise haber alınamıyor. Can kayıplarının üçü Zhaoqing kentinde, biri ise Shaoguan kentinde görev yapan bir kurtarma görevlisidir. Kayıp olan 10 kişi Shaoguan ve Qingyuan gibi kentlerden olup, arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yağışlar nedeniyle birçok kentte evler hasar görmüş, yollar kapanmış ve toprak kaymaları meydana gelmiştir. Guangdong'da 110.000 kişi başka bölgelere tahliye edilirken, 25.800 kişi acilen yeniden yerleştirilmiştir.
Amasya'da ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işaret diliyle 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi. Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Karadeniz, işitme engelli çocuklara dikkati çekmek için video hazırlamak istedi. Karadeniz, Ayten Alpman'ın sesiyle hafızalarda kalan 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını yaklaşık 100 öğrencisiyle işaret diliyle söyledi.
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