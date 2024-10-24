Yeni Zelanda ve Brezilya 13 Ticaret Anlaşması İmzaladı

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WELLINGTON, 24 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda ve Brezilya şirketleri, teknoloji, sağlık, gelişmiş imalat ve eğitim gibi çeşitli sektörleri kapsayan 13 ticaret mutabakat zaptı imzaladı.

Yeni Zelanda hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü yapılan anlaşmalar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, bu hafta beraberindeki ticari heyet ile Brezilya'nın Sao Paulo kentine ziyaret gerçekleştirdi. Bakan ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bu ortaklıklar, iki ülke arasındaki ticaret ilişkisini güçlendirme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor ve önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyon Yeni Zelanda doları (60,1 milyon ABD doları) gelir sağlaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

McClay, bu mutabakatların Latin Amerika'nın pazar erişimini artırıp, halklar arası ilişkileri derinleştirmeye fayda sağlarken, aynı zamanda Brezilya'nın ekonomik büyümesine de katkıda bulunacağını belirtti.

McClay ayrıca, bunun Yeni Zelanda ekonomisinin canlandırılmasına ve ticaret hacminin 10 yıl içinde iki katına çıkarılması hedefine ulaşılmasında katkıda bulunacağını söyledi.